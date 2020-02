Grote namen in duivensport zakken af naar beurs FUGARE: “De duivensport zit in de lift, maar jonge liefhebbers zien het veel professioneler.” Christophe Maertens

09 februari 2020

15u35 0 Kortrijk In de Expo van Kortrijk vindt dit weekend voor de 10de keer de duivensportbeurs FUGARE plaats en het mag duidelijke zijn: de duivensport zit in de lift. Duivenmelker Joël Verschoot uit Ingelmunster mag gerust stellen dat hij zijn steentje bijdraagt aan de opflakkerende populariteit van het duivenkweken. De man verkocht vorig jaar een prijsduif voor zomaar eventjes 1.252.000 euro.

Tussen de 8 à 10.000: het aantal liefhebbers dat Pieter Desmet, organisator van de duivensportbeurs FUGARE, verwacht op het evenement dat dit weekend plaatsvindt in Kortrijk.

“We zijn hier tien jaar geleden mee begonnen”, zegt Pieter. “FUGARE is echt een beurs voor mensen die met duiven bezig zijn, zowel oudgedienden als starters. Op deze beurs kan je twee dingen doen: duiven kopen en bekijken, maar daarnaast vindt je er alles wat je als kweker nodig hebt: voeding, vitaminen, hokken, noem maar op.”

Grote namen

Op de beurs zijn de grote namen uit het wereldje te vinden, denk aan Emiel Denys, Gino Clique uit Wevelgem en Joël Verschoot uit Ingelmunster. Die laatste sloeg vorig jaar de duivenwereld met verstomming toen hij zijn beestje Armando voor niet minder dan 1.252.000 euro kon verkopen. “Die mensen trekken veel bezoekers aan. Dat is wel het voordeel om in ons land een beurs te organiseren, al de grote namen zijn Belgen. Dat tikkeltje grandeur hebben we dan wel”, aldus Pieter Desmet.

“Iedereen wil op de foto met mij en vraagt het hoe en wat van die duif”, zegt Joël. “Het was hectisch na de verkoop van Armando. Het was een goede duif, maar dan vloog hij nog eens de eerste op nationaal niveau, wat hem tot de beste duif van Europa maakte. Veel buitenlanders kwamen bij mij aankloppen om de duif te kopen, maar ik wou dat niet onmiddellijk doen. Ik wachtte tot ik een grote veilig kon organiseren en met succes.”

Beetje geluk

Het verhaal van Armando legt de duivensport geen windeieren. “Het spelen met duiven was een beetje in een negatieve spiraal terechtgekomen, maar de verkoop van Armando gaf een boost aan de sport. Je mag echter niet vergeten dat het hard werken is. Armando bevond zich tussen 120 duiven die ik aan het kweken was en na een selectie kwam ze plots naar voor als een prijsduif. Het is ook een beetje geluk, ik ben opnieuw aan het kweken en misschien zit er daar opnieuw een topper bij.”

“Je hebt hier de mogelijkheid om kopers van over heel de wereld te ontmoeten”, zegt topkweker Gino Clique uit Wevelgem. “Op deze beurs kunnen potentiele klanten een praatje maken of een order plaatsen. Het is ideaal om contacten te leggen”, klinkt het. “Echt verkopen doen we hier niet. We exposeren een aantal duiven die te koop staan op de veilingwebsite PIPA.” Voor de duiven van Clique die hij op de beurs toont, wordt gemiddeld 1.200 euro betaald. Geïnteresseerden kunnen die beestjes in Kortrijk eens komen bekijken. Sommige kandidaat-kopers komen zelfs uit Japan. De Wevelgemnaar was van plan om vorige week naar China af te reizen en volgende week naar Taiwan, maar het coronavirus stak daar en stokje voor. “Ik doe dan maar andere landen aan, zoals Qatar en Japan.”

Fulltimekrachten

Volgens Clique gaat het goed met de sport. “Het is een periode wat minder geweest, maar we zien nu toch jongeren die van start gaan. Het verschil met vroeger is dat het er nu wel professioneler aan toe gaat. Het blijft in eerste instantie een hobby, maar de jongere generatie kweekt toch ook duiven om er een boterham mee te verdienen. Maar hun beestjes moeten dan natuurlijk wel goed presteren.”

Gino zit nu 48 jaar in de sport en is lang geen hobbyist meer. “Ik had vroeger een paar 100 duiven en nu zitten er 1.500 beestjes in mijn kweekhok. Ik heb bijna drie fulltimekrachten in dienst.”