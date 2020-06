Grote Markt verwelkomt zomerspeelsplein met open armen: “Maximum 20 kinderen tegelijk” Peter Lanssens

12 juni 2020

15u07 10 Kortrijk Leerlingen van basisschool Sint-Jozef speelden vrijdagmorgen het nieuwe zomerspeelplein op de Grote Markt in, onder het toeziend oog van de lokale brandweer. Het is de achtste editie van het zomerspeelplein, met nu een brandweerwagen en stammenwoud als blikvangers. Spelen gebeurt momenteel nog onder toeziend oog van de ouders en met een maximum van 20 kinderen tegelijk, want de coronaregels blijven gelden.

Vzw Jongerenatelier kon in deze moeilijke tijden geen jongeren binnen het onderwijskader inschakelen om hun vak te leren via de opbouw van het zomerspeelplein. Zes stadsmedewerkers van de dienst Evenementen sprongen in de bres om het speelplein op te bouwen. De allerkleinsten leven zich uit op een toestel met kruiptunnel en zintuiglijke prikkels. Kinderen van 4 tot 8 jaar laten hun fantasie de vrije loop door te klimmen en glijden op en van een brandweerwagen. Een uitdagend stammenwoud wacht de iets oudere kinderen op. Het woud doorkruist het zand. Je kan er met veel energie klimmen, glijden en hangen. Verder voorzien: een mooie stap-wip voor groot en klein. Inclusief spelen staat centraal, met spel- en zintuiglijke prikkels op maat.

De firma Eibe leverde de speeltoestellen. Het zomerspeelplein, een project van schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a), blijft tot 15 oktober op de Grote Markt staan.