Grote maatregelen tegen corona, veel creativiteit en solidariteit in Kortrijk, Waregem en Menen: blijf het hier live volgen Arne Hanseeuw Peter Lanssens Joyce Mesdag Pieterjan Neirynck Alexander Haezebrouck Lieven Samyn Hans Verbeke Maxime Petit

13 maart 2020

08u34 14 Kortrijk De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels. Maar de maatregelen vergen creatieve oplossingen. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Bij welke zaken kan je nu terecht om eten te bestellen in de regio Kortrijk? Volg het hier.

KORTRIJK: Tacozaak Manuel Kartel in de Leiestraat blijft open, maar enkel voor take away.

MENEN: Kaashandel Davina in Menen brengt kaas en charcuterie aan huis.

KORTRIJK: Restaurant Mediterraneo op het Casinoplein start met een take away. Het menu staat op de Facebookpagina van het Griekse restaurant.

KORTRIJK: Ook restaurant Petit Paris aan het Sint-Michielsplein start met een take away. En blijft met Deliveroo werken.

KORTRIJK: Bistro Au Casino in de Doorniksewijk werkt vanaf maandag 16 maart met afhaalgerechten. Meer info vanaf zaterdag 14 maart op de sociale media van Au Casino.

KORTRIJK: Bloemen Ghislain op de Pottelberg is tijdens het weekend dicht, maar levert gratis thuis: tel. 0495/94.00.66.

KORTRIJK: Studentencafés Den Bross en ‘t Kanon geven vrijdagavond nog een feestje tot middernacht.

KORTRIJK: Bistro Epic en Jules bar (Parkhotel) organiseren vanaf zaterdag een take away, telkens tussen 16 en 21 uur.

KORTRIJK: M Foodbar levert brood en lunch aan huis: tel. 0497/43.07.04.

KORTRIJK: restaurant Marquee houdt een traiteur dienst, vanaf zaterdag: tel. 0477/42.11.47.

KORTRIJK: café Stradivarius in de Reynaertstraat houdt vandaag vrijdag ‘after school deals’.

KORTRIJK: Tarterie op de Grote Markt blijft open voor afhaal en leveringen aan bedrijven en bij mensen thuis.

KORTRIJK: Brasserie Falstaff start vanaf zaterdag een afhaal- en leverdienst.

KORTRIJK: Frietlounge Appel blijft open: enkel afhalen en leveren mogelijk.

KORTRIJK: Pastasciutta blijft open in de Magdalenastraat en Lange Steenstraat: enkel take away en telefonisch bestellen om af te halen, ‘s avonds leveringen aan huis via Deliveroo.

KORTRIJK: Sweet Lime doet take away en leveringen aan huis.

KORTRIJK: Pomme Julie in Kortrijk doet thuisleveringen van verse groenten en fruit.

KORTRIJK: horecazaak Saaz op de Grote Markt biedt take away aan.

KORTRIJK: frituur De Houtmarkt is telkens van maandag tot vrijdag open, maar énkel om mee te nemen.

KORTRIJK: Wie afscheid wil nemen van Johan Verniest van café St-Georges in de Voorstraat: het is vandaag zijn laatste dag. St-Georges is uitzonderlijk tot middernacht open.

KORTRIJK: café De Klokke in de Graaf Boudewijn IX-laan 2 houdt vandaag vanaf 15 uur een afsluitende (K)Lockdown party

BISSEGEM: Koala Klub en ‘t Koningshof op Bissegemplaats houden vanavond een feestje van 18 tot 20 uur.

KORTRIJK: La Bodeguita Del Medio - De Cubaan in de Stationsstraat biedt vrijdag cocktails aan 6-7 euro en Pitchers aan 25-27 euro aan.

KORTRIJK: In Mary’s Irish Pub, de nieuwe Ierse kroeg in de Kapucijnenstraat in Kortrijk is pas enkele maanden open, kan je vanavond vanaf 19 uur pintjes aan 1,40 euro krijgen. “En we gaan ook andere dranken aan interessante prijzen aanbieden”, vertelt zaakvoerster Caroline Foley.

KORTRIJK: Ook cocktail- en eetbar Nude op het Casinoplein zit niet stil. “We zijn op onze normale uren open, maar bieden vanaf 22 uur pintjes aan 2 euro, cocktails aan 9 euro en tapasplanken aan 10 euro aan”, vertellen zaakvoerders Louis Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh.

KORTRIJK: In café Den Bras aan het Stationsplein wordt ‘The Last Call’ georganiseerd. Den Bras is vandaag zoals gewoonlijk op de normale uren open. Maar het is de bedoeling om er met alle (vaste) klanten om 23.45 uur nog één keer samen het glas te heffen.

KORTRIJK: Ook café De Geverfde Vogel in de uitgaansbuurt houdt een ‘last call’, vanaf 12 uur.

ZWEVEGEM: Pizza Taliano gaat voor een volledige take away, zo lang dat nodig is.

WEVELGEM: Kip & Co in Wevelgem gaat nu ook aan huis leveren voor mensen die niet weg kunnen of durven.

WEVELGEM: Het pas geopende SoCalKitchen is vandaag nog open. De snacks verkopen ze aan de helft van de prijs. Vanaf morgen kan je er enkel afhalen en cashless betalen via Payconiq

KORTRIJK. Om het de mensen in de woonzorgcentra iets makkelijker te maken, is er in Kortrijk een handige oplossing. Er worden nog voor het weekend twintig tablets geleverd, zodat bewoners kunnen leren skypen met hun familie om het gemis te verzachten. “Of hoe de coronacrisis ook tot vooruitgang leidt en mensen samenbrengt”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). De stad zelf heeft op vijf campussen – Sint-Jozef in de Condédreef, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule – 469 residenten met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar.

KORTRIJK: De zitting van de politierechtbank in Kortrijk gaat op vrijdag zoals gewoonlijk gewoon door. De politierechter vroeg bij het begin van de zitting wel aan publiek en advocaten om voldoende afstand te houden. Als de zaal te vol dreigt te lopen, wordt gevraagd even buiten de beurt af te wachten. Griffiedeuren worden dicht gehouden en aan de toegang worden bakjes geplaatst om papieren van advocaten te deponeren. Op die manier willen de griffies in West-Vlaanderen ook het contact met het publiek reduceren.

HARELBEKE: Kledijzaak Boetiek Chic uit Harelbeke doet op zaterdag open op afspraak. Je kan er dan ook bestellingen komen ophalen.

KUURNE: Bloemen Verbeke komt leveren aan huis tijdens het weekend.

DEERLIJK: Eethuis/Tearoom De Ploatse schakelt ook over op take-away.

KUURNE: Gust’Eaux-Grill is nu al gesloten. Het restaurant verkoopt nu zijn vleesstock aan particulieren.

KORTRIJK: Resturant Thai Lin schakelt over op take-away vanaf morgen.

OOIGEM: Maaltijden aan huis ‘t Fermetje roept zijn klanten op om thermische boxen buiten te zetten, zodat ze de maaltijden buiten kunnen leveren, aanbellen, en meteen weer kunnen vertrekken.

KUURNE: Den Herder biedt take-away aan tot de frigo’s leeg zijn.

KUURNE: Elektrozaak Wynant-Broekaert sluit op zaterdag, maar telefonisch of onine bestellen kan, en langskomen op afspaak ook. Verkopers komen zelfs aan huis, en er worden extra transporten voorzien om bestellingen aan huis te leveren.