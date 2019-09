Grote heraanleg in stationsbuurt start maandag Een laatste stand van zaken rond het tienjarenplan Peter Lanssens

11 september 2019

21u00 0 Kortrijk Na enkele voorbereidende wegenwerken, start op maandag 16 september nu echt de grote heraanleg van de stationsbuurt in Kortrijk. De gefaseerde werken, bouw van een nieuw station inbegrepen, duren zeker tien jaar. De aannemers doen er met het uittekenen van een aantal lokale omleidingen alles aan om de impact op het verkeer te beperken. Maar dat het zwaar wordt, is zeker.

We laten eerst ons licht over de aanleg van een nieuwe wegtunnel schijnen. De tunnel start aan rotonde Panorama en loopt onder de Zandstraat, waar de voor de vele files gehate kluifrotonde Appel wijkt, tot in de Lambrechtlaan. “De eerste maand, vanaf 16 september, wordt eerst nog een doorsteek aangelegd tussen de Magdalenastraat en Lambrechtlaan, in beide richtingen”, vertelt communicatiecoördinator Isabel Cossement. Belangrijk om het verkeer niet helemaal in de knoop te laten lopen. De uiteindelijke aanleg van de wegtunnel zelf, door Besix, start midden oktober. Tegen de zomer in 2020, als de werken al gevorderd zijn, komt er een nieuwe doorsteek. Om de onderbroken as tussen de Magdalenestraat en Consciencestraat dan weer te kunnen openen. Belangrijk omdat dan de doorsteek tussen Magdalenastraat en Lambrechtlaan weer sluit.

Toegang tot Vanden Peereboomlaan dicht

Want in augustus 2020 start een volgende fase, met de verdere ondertunneling en de aanleg van de tunnelmond in de Lambrechtlaan (R36). Die werken duren tot juni 2021. Na de zomer van 2021 wordt de ondertunneling helemaal afgewerkt, ook aan de tunnelmond bij rotonde Panorama dan. Waar de toegang tot de Minister Vanden Peereboomlaan dicht gaat. Er komt daar een groen parkje. De Kongoweg, palend aan de Vanden Peereboomlaan, blijft bereikbaar.

Fiets- en bustunnel

Naast de wegtunnel komt een fiets- en bustunnel, dwars door het landhoofd van de spoorwegbrug nabij Panorama. Voorbereidende werken om die tunnel in het landhoofd te persen mislukten in het najaar van 2018. Omdat er zwaar gesteente in het landhoofd zit, kwamen de sporen omhoog. De tunnel in het landhoofd persen kan enkel door de sporen op te breken en treinverkeer stil te leggen. Het treinverkeer wordt zo’n tien dagen stilgelegd, wellicht rond Pasen in 2021, om de werken uit te voeren. De wegtunnel en de naastliggende fiets- en bustunnel zullen allebei tegen eind 2022 geopend worden voor het verkeer.

Parking op Conservatoriumplein blijft deels vrij

Over naar de nieuwe parking met 900 plaatsen onder het Conservatoriumplein en de Tolstraat. THV Eiffage start voorbereidende werken om de werf netjes in te richten op maandag 16 september. Dan gaat de huidige parking op het plein even dicht. De graafwerken voor de nieuwe parking starten op maandag 30 september. Tijdens die werken blijft de helft van de huidige parking vrij. De aanleg van de nieuwe ondergrondse parking is eveneens tegen eind 2022 af. Want het in- en uitrijden gebeurt via de nieuwe wegtunnel in de Zandstraat.

Nieuw station

De bovenaanleg met vooral een nieuwe groene boulevard tussen het station en Kortrijk Weide, boven de nieuwe parking en de wegtunnels, komt daarna nog aan bod en is eind 2023 af. De bovengrondse parkings op het Conservatorium- en het Casinoplein verdwijnen dan. Rond 2023 start de bouw van een nieuw station. Die plannen worden nog verfijnd. Die werken zullen minder hinder veroorzaken omdat er per spoor gewerkt wordt. De bouw van het nieuwe station is rond 2030 af. Ook de Tacklaan wordt nog heraangelegd. En het Stationsplein wordt een oase van groen. Info en updates komen op www.stationsprojectkortrijk.be.