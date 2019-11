Grote commotie bij reconstructie moord op Jill (36): politie komt tussenbeide nadat zus van slachtoffer dader uitscheldt Hans Verbeke

07 november 2019

14u20 28 Kortrijk Er is grote opschudding ontstaan tijdens de reconstructie van de moord op Jill Himpe in Aalbeke. De zus van het slachtoffer begon te roepen naar de dader, waarna de politie tussenbeide moest komen. De vrouw werd naar een combi begeleid, maar mocht nadien weer beschikken. Nadien moest ook de politie het ontgelden. De familie vindt dat ze de klachten nooit echt serieus hebben genomen maar het parket ontkent dat.

De wedersamenstelling van de feiten speelt zich af op twee verschillende locaties. Het eerste deel werd gehouden langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar de moord zelf gebeurde. Het tweede deel situeert zich in de Nachtegaalstraat in Wevelgem, in en aan de woning van de moeder van het slachtoffer. Het was daar dat Ridouan O. dinsdagmorgen na de gruwelijke daad het stoffelijk overschot dumpte. Nadien reed hij met de auto van zijn slachtoffer naar een advocaat in het Gentse die in het verleden een aantal keer voor hem heeft opgetreden. Die zou O. hebben aangeraden om de politie te bellen en zich te laten inrekenen. De 39-jarige dader, die de feiten intussen heeft bekend, stopte uiteindelijk op een carpoolparking in Deerlijk. Daar werd hij opgepakt.

Afgeschermd voor het publiek

Zoals gewoonlijk was de plaats van de reconstructie afgeschermd met werfhekkens, bekleed met zwarte zeilen. In de afgebakende zone deed een flitswagen van de politiezone Grensleie dienst als stand-in voor het voertuig waarin of waarbij de feiten zich afspeelden. De Peugeot 308 SW van het slachtoffer werd niet ter plaatse gebracht maar is wel cruciaal voor de gebeurtenissen. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de wagen bleef veel bloed achter van het slachtoffer. Het raam aan bestuurderszijde was ook verbrijzeld, ingeslagen of gesneuveld in de hectiek van het drama. De reconstructie, die bijgewoond werd door enkele familieleden van het slachtoffer, zorgde voor beperkte hinder op de drukke Moeskroensesteenweg. Na zowat een uur was het luik in Aalbeke afgelopen en werd de dader, met in zijn zog speurders, parket en zijn advocaat, overgebracht naar Wevelgem.

Dader draagt pop binnen

Het deel van de reconstructie dat in Wevelgem werd gehouden, duurde een dik half uur. In die tijd toonde Ridouan O., voortdurend met de kap van zijn trui over het hoofd, ondermeer hoe hij het levenloze lichaam van zijn ex-partner naar binnen droeg en in de keuken dumpte. Zoals gebruikelijk, werd een grote pop gebruikt, om de handelingen zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen. Anders dan in Aalbeke konden enkele familieleden van het slachtoffer hun emoties niet bedwingen. Zus Kim ging fel te keer en riep luidkeels naar de dader, in de hoop dat hij haar verwensingen zou horen. De zus tilde ook zwaar aan het feit dat de familie op ruime afstand moest blijven tijdens de reconstructie. Om te vermijden dat de situatie zou escaleren, greep de politie in. Kim Himpe werd even administratief aangehouden en moest in de politiecombi gaan zitten. Later mocht ze weer beschikken. Andere familieleden lieten nadien ook nog luidkeels hun ongenoegen blijken over de gruwelijke daden. De politie liet op dat moment betijen.

Zaterdag begrafenis

Vrijdag verschijnt Ridouan O. voor de raadkamer in Kortrijk. Het lijdt weinig twijfel dat zijn aanhouding met een maand zal worden verlengd. Een dag later, op zaterdag, is er dan in Sint-Eloois-Winkel de afscheidsdienst voor Jill Himpe, in de aula van uitvaartverzorger Serrus. De familie vraagt om alleen witte bloemen mee te brengen.