Groot lek in winkelcentrum K: water druipt naar beneden Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

14 juli 2019

15u43 5 Kortrijk In het winkelcentrum K in Kortrijk is afgelopen nacht een groot waterlek ontstaan. Het was een medewerkster van Delhaize die open is op zondagvoormiddag die het lek opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. “Het is onduidelijk waar het lek zich bevindt, de technische dienst van de K is ermee bezig”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia.

Het was even schrikken vanmorgen toen de eerst werkneemster van de Delhaize in de K aan de kant van de Sint-Jansstraat aankwam. Ze merkte op hoe het water boven de ingang naar beneden druppelde en ook in Delhaize zelf druppelde het water naar beneden van het plafond. Ze verwittigde meteen haar bazin en de instanties. “Blijkbaar zou een bewoonster van de Sint-Jansstraat ’s nachts rond twee uur al iets opgemerkt hebben, maar ze sloeg geen alarm en is gewoon in haar bed gekropen”, klinkt het in Delhaize. De brandweer kwam ter plaatse om de schade op te meten. “Van waar het lek komt is nog onduidelijk”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. “Dat zou ergens in een valse wand zijn vlakbij de Zara. De watertoevoer is afgesloten en ee technische dienst van de K is bezig met het lek te zoeken.” Vooral kledingzaak Zara zou zwaar getroffen zijn door het waterlek. In Delhaize, de enige winkel die open was in de voormiddag van de K zat er niets anders op dan de waterlekken op te vangen met emmers. De broodafdeling was niet toegankelijk voor de klanten, werknemers van Delhaize sprongen in om de broden aan te geven. Hoe zwaar het waterlek wel is en hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Het management communiceert later nog vandaag.