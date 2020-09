Groen waarschuwt voor afsterven linde op verlaagde Leieboorden en wil snel bomenplan Peter Lanssens

08u47 0 Kortrijk Oppositiepartij Groen waarschuwt voor het afsterven van een linde op de verlaagde Leieboorden. Het toont volgens gemeenteraadslid Philippe Avijn aan dat het bomenbeleid in Kortrijk niet goed zit. Maar volgens schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) is er wel degelijk een bomenplan op komst.

De linde op de hoek van de Handboog- en Budastraat dreigt volgens Groen kapot te gaan. “De linde krijgt te weinig zuurstof en water, de boomspiegel alleen al is veel te klein”, vertelt Philippe Avijn. Groen vindt het in dat kader ook nog altijd jammer dat er een kleine twintig platanen moesten wijken om de verlaagde Leieboorden aan te kunnen leggen. De oppositiepartij betreurt dat er te weinig groen is op de verlaagde Leieboorden, waardoor het een hitte-eiland kan zijn in de zomer. Groen flest het huidige bomenbeleid in Kortrijk. En vindt het ook niet goed dat de materie bij twee schepenen verspreid zit: Bert Herrewyn (sp.a) voor Natuur, Biodiversiteit, (Leef)milieu, Klimaat en Groenbeleid en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) voor Groenonderhoud.

Schepen Ruth Vandenberghe liet maandagavond op de gemeenteraad weten dat de linde extra in de gaten gehouden wordt. Dat bevestigt schepen Bert Herrewyn: “De linde ziet af door de hitte en werpt bladeren af om zichzelf te beschermen. We hebben aan boomconsulent Dirk Berteyn gevraagd om de linde nog eens extra te controleren. Er zijn boomsoorten die het lastiger hebben. Zo dreigen beuken te verdwijnen door de opwarming van de aarde. We anticiperen daarop. Door bomen te kiezen die de hitte beter kunnen verdragen, zoals de valse christusdoorns op diezelfde verlaagde Leieboorden. We hebben dus wel een toekomstvisie op dat vlak. We zijn momenteel alle bomen in Groot-Kortrijk aan het inventariseren. Om die inventaris daarna om te zetten in een bomenplan. Dat het bij twee schepenen zit? Dat is nu eenmaal de keuze die gemaakt is. Maar Ruth Vandenberghe en ikzelf werken goed samen”, aldus Bert Herrewyn.

Groen maakt zich verder onder meer zorgen over het verdwijnen van vijf knotwilgen ter hoogte van het OC in Marke. Die knotwilgen worden binnenkort gekapt, in het kader van de (her)aanleg van een park daar. “Er gaan inderdaad vijf bomen weg, dat zijn er twee minder dan voorzien”, zegt Bert Herrewyn. “Maar er komen wel tientallen nieuwe bomen, een fruitgaard, een struweel en poelen in de plaats. De politici van Groen mogen me altijd om info vragen.”