Groen meet extreme temperaturen tot 58 graden op ‘stenen woestijnen’ in Kortrijk: “Ze weten van de warmte, we doen wel degelijk inspanningen” Peter Lanssens

11 augustus 2020

16u19 8 Kortrijk Groen meet in Kortrijk temperaturen tot 58 graden op (ver)nieuw(d)e pleinen. De metingen waren wel niet correct. Dat gebeurt volgens het boekje op anderhalve meter hoogte en in de schaduw. “We deden de metingen op een meter hoogte en in de zon”, geeft gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen) toe. “Maar het gebrek aan schaduw op die pleinen is net het punt.” Volgens Groen lopen de temperaturen tijdens de hittegolf op tot 58 graden op het Nelson Mandelaplein, tot 53 graden op de verlaagde Leieboorden, tot 50 graden op het Schouwburgplein en tot 48 graden op de Veemarkt. “Groen weet van de warmte en is verblind door de zon. De stad doet wel degelijk inspanningen”, reageren schepenen Wout Maddens en Bert Herrewyn.

Alle metingen gebeurden zondag en maandag, telkens tussen 16.30 en 17.30 uur. “Er is op die stenen woestijnen nood aan vergroening”, zegt Matti Vandemaele. “Plant bomen, voorzie de gevels en muren van begroeiing, voorzie extra plantsoenen. Bomen zijn de beste airco’s en houden het water vast in de bodem. Maak werk van een echte waterspeelplaats in de binnenstad, bijvoorbeeld op het Schouwburgplein, waar inwoners zich kunnen verfrissen. Heel wat steden zoals Doornik en Mechelen gingen ons daar al in voor. Op hete dagen zou de zwemzone in het kanaal Bossuit-Kortrijk voor iedereen toegankelijk moeten zijn, als de stad voorziet in redders. Onthard bestaande pleinen. We moeten sneller grote oppervlaktes ontharden. Met één proefprojectje, in de Groeningelaan, gaan we er echt niet komen.”

“Stuur het stedenbouwkundige beleid grondig bij. Stop met klassieke en onlogische verkavelingen en stop met de aanleg van extra kmo-zones. De stad is de afgelopen vijftien jaar aan een onwaarschijnlijk tempo volgebouwd. Door dit zwakke stedenbouwkundige beleid, dat vooral de ontwikkelaars moet bedienen, creëren we de hitteproblemen voor de komende tientallen jaren. Groen Kortrijk is de mooie praatjes van de stadscoalitie beu. Iedere keer weer wordt beweerd dat er al veel wordt gedaan of dat men er mee bezig is. We slepen ons dan maar naar de volgende hittegolf. Het probleem is de afgelopen jaren niet kleiner, maar veel groter geworden.”

Groen Kortrijk is de mooie praatjes van de stadscoalitie beu. Iedere keer weer wordt beweerd dat er al veel wordt gedaan of dat men er mee bezig is. We slepen ons dan maar naar de volgende hittegolf. Het probleem is de afgelopen jaren niet kleiner, maar veel groter geworden. Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele

Groen legt de kwestie op de volgende gemeenteraad in september voor. Maar het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA heeft al een antwoord klaar. “Het is nu ook al de schuld van het stadsbestuur dat er een hittegolf is”, reageren schepenen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) en van Natuur en Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). “Groen weet duidelijk van de warmte. Het is niet moeilijk om in volle zon op bepaalde plaatsen in de stad hoge temperaturen te meten. Op ons terras is het ook boven de 40 graden. De stad doet wel degelijk inspanningen. Misschien is Groen verblind door de zon.”

Het is nu ook al de schuld van het stadsbestuur dat er een hittegolf is. Groen weet duidelijk van de warmte. Het is niet moeilijk om in volle zon op bepaalde plaatsen in de stad hoge temperaturen te meten. Op ons terras is het ook boven de 40 graden. De stad doet wel degelijk inspanningen. Schepenen Wout Maddens en Bert Herrewyn

“Er is nog veel werk, maar hierbij een greep uit de vele initiatieven die de stad al neemt. Bij de aanleg van nieuwe straten worden stelselmatig laanbomen en geveltuinen aangeplant. Tevens maken we werk van lokale infiltratie van hemelwater, via de boomspiegels, vooraleer het afgevoerd wordt naar de riolering. Dat wordt bijvoorbeeld toegepast bij de heraanleg van de Steenstraat in Heule. Bos+ maakt samen met Bond Beter Leefmilieu, de provincie en Kortrijk een klimaatgroenscan op voor de binnenstad. Potentiële ruimtes om te ontharden of te vergroenen worden in kaart gebracht en aangeduid om te realiseren. Bij vergunningen van grote residentiële projecten worden groendaken aangelegd. We hebben al een paar mooie voorbeelden zoals de nieuwe woonbuurt D’Oude Vesting waar vroeger het politiecommissariaat was.”

“Ook bij nieuwe projecten worden nieuwe binnentuinen aangelegd zoals bij de Belgacomsite, Limelight en de Broelsite. Er zijn plannen in opmaak om parken te vergroten: het Begijnhofpark met 30 procent, het park van de Loofstraat, het Vetexpark dat wordt aangelegd, het Ghellinckpark dat in volle groei is, speeldomein De Warande dat voorzien is van extra bomen, de aanleg van het Tinekesbos in plaats van een verkaveling in het hart van Heule, de nakende vergroening van het winkelwandelgebied, enzovoort. Scholen ontharden en vergroenen samen met de stad hun speelplaatsen: Sint-Paulus, Drie Hofsteden, Sint-Theresia, Sint-Amand Zuid, buurtschool V-Tex, Spes Nostra in Heule, enzovoort. Het project in de Groeningelaan is een mooi voorbeeld van ontharding en er volgen er nog zoals aan het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef en op het Casinoplein, het Stationsplein en het Sint-Michielsplein. Recent nog kocht de stad voor 2,3 miljoen euro bouwgronden in Heule, om er een groene fietscorridor aan te leggen in plaats van de gronden te verkavelen.”

Steekvlampolitiek

“Wat de Leieboorden betreft, worden zeker bij de verdere verlaging heel wat bomen voorzien. Maar je kan niet elk plein vol met bomen zetten. Zo moet er op het Schouwburgplein plaats zijn voor de wekelijkse markt of de jaarlijkse Paasfoor. Het Mandelaplein is een evenementenplein. Het is logisch dat om organisatorische redenen hier bewust midden het plein geen bomen zijn aangeplant. Maar net ernaast is wel een ecologisch park van twee hectare aangelegd. We hekelen de steekvlampolitiek van Groen. Een stad besturen en veranderen doe je op korte en lange termijn. Op de gemeenteraad van juni werd gedebatteerd over de droogteproblematiek. Toen werden tal van acties op korte en lange termijn meegedeeld, die we hier herhalen. Blijkbaar is men bij Groen kort van geheugen of speelt de hitte hen parten”, aldus beide schepenen.