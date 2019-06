Groen licht voor 22 speelstraten: “Gezinnen leggen er makkelijker contact” Peter Lanssens

26 juni 2019

05u00 0 Kortrijk Het stadsbestuur zet het licht op groen voor 22 speelstraten deze zomer in Groot-Kortrijk. De oudste nog actieve speelstraat van de stad is de Iepersestraat. Daar houden ze al tien jaar een speelstraat. “De gezinnen in de straat leggen zo makkelijker contact met elkaar”, zeggen de bewoners.

De oudste nog actieve speelstraat wordt op een strook van de Iepersestraat vanaf de aansluiting op de Kuurnsesteenweg ingericht. “Vroeger strekte de speelstraat zich aan de andere kant tot de Brugsesteenweg uit, maar we kortten het vorig jaar wat in om het overzicht te bewaren”, zegt omwonende Floor Van der Meeren (38). De speelstraat was tien jaar geleden een idee van Christine Corion van zelfstandig kinderdagverblijf ’t Dolfijntje. “Een logisch gevolg, want daarvoor speelden de kinderen hier ook al samen, maar dan in de tuinen”, vertelt gewezen buurtbewoner Bernard Vandermeersch (57). “De meeste kinderen zitten hier ook samen op school, in Pius X, en er is een sterk buurtcomité. Zo wordt hier jaarlijks ook een kerstmarkt en zomerfeest gehouden.”

Er zijn automobilisten die het dranghek verzetten. Om zo toch stapvoets door de speelstraat te rijden. Buurtbewoonster Floor Van der Meeren

Dranghek verzetten

Er is eenrichtingsverkeer in de Iepersestraat, richting Brugsesteenweg, maar het is tegelijk een sluipweg. “Niet alle automobilisten zijn blij met onze speelstraat. Er zijn er die het dranghek durven verzetten om toch stapvoets door de speelstraat te rijden”, zegt Floor Van der Meeren. De speelstraat, dit jaar vanaf midden augustus, lokt meestal zo’n twintig kinderen van 3 tot 12 jaar. Ze voetballen, basketten en fietsen er vooral. Of ze leven zich uit met de speelkoffer van de stad Kortrijk. “We plannen het bewust niet tijdens ‘Kortrijk Congé’, want dan is bijna iedereen toch op vakantie”, vertellen de buurtbewoners. “We organiseren het wanneer we thuis zijn. Het is goed voor het sociaal contact. Nieuwe gezinnen, zowel volwassenen als kinderen, leggen zo makkelijker contact met elkaar. Of er een toezichter is? We nemen allemaal zelf de verantwoordelijkheid voor onze kinderen.”

Speelstraten zorgen voor speelruimte in de dichte omgeving, burgerparticipatie en sociale cohesie. schepen Bert Herrewyn

Sociale cohesie

Schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a) is tevreden: “Het aantal speelstraten in Groot-Kortrijk zit al jaren goed. Er is evolutie omdat kinderen ouder worden en niet meer op straat spelen. Maar dan komen er andere straten met jongere kinderen in de plaats. Speelstraten zorgen voor speelruimte in de dichte omgeving, burgerparticipatie en sociale cohesie. We laten ze wel niet toe op drukke in- en uitvals- en doorgangswegen.”

Ook deelgemeenten doen mee

De 22 goedgekeurde speelstraten voor deze zomer zijn in Kortrijk de Goedendaglaan, Dokter Snellaertstraat, Schorsmolenstraat, Iepersestraat, Vogelzanglaan, Ferdinand van Eeckhoutstraat en Tulpenlaan. In Bellegem zijn dat de Walleweg, Priesteragestraat, Roodhuisweg en Dottenijsestraat. In Aalbeke is dat de Sterrestraat. In Marke zijn dat de Zwinstraat, Abdis Agnesstraat, Hektor Casteleinstraat, Pieter Breughelstraat en Dokter Vannestestraat. In Bissegem heb je de Oliemolenstraat I en II. En in Heule heb je de Salamanderstraat, Herman Roelstraetestraat en Heulemeersen.

Niet in Hemelrijkstraat

“We hebben enkel de aanvraag voor de Hemelrijkstraat in Marke niet goedgekeurd omdat die straat gebruikt wordt als omleidingsweg tijdens werken”, zegt Bert Herrewyn. Een speelstraat organiseren kan in de paas- en zomervakantie voor een periode van maximum veertien dagen, maximum twee (of vier in de zomer) opeenvolgende weekends of één vaste dag per week. De coördinatie van de speelstratenactie is in handen van vzw De Warande in Heule. Wie ook interesse heeft en een aanvraag wil indienen voor 2020, vindt alle info hier.