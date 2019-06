Groen licht: terrasbelasting wordt afgeschaft Peter Lanssens

13u14 9 Kortrijk De terrasbelasting in Kortrijk wordt vanaf 2020 afgeschaft. “Hierdoor lopen we als stad zo’n 70.000 euro per jaar mis. Maar ondernemers moeten vrij kunnen zijn om een terras te zetten”, zegt schepen van Middenstand en Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

“We vragen als tegenprestatie aan alle horecabazen wel om mooie terrassen te plaatsen. De details worden nog verder bepaald en tijdig gecommuniceerd. Zo mag er bijvoorbeeld niet te veel reclame op de parasols staan. En er moeten asbakken staan, kaderend in de campagne tegen peuken op de grond in Kortrijk. We gaan ook proberen om de terrassen per plein uniform te maken, elk in een eigen stijl. Zoals vorig jaar op de verlaagde Leieboorden gebeurde. De dienst Economie en Vergunningen zal alles in handen nemen”, aldus Vandendriessche.