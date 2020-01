Groen houdt nieuwjaarsreceptie in museum 1302: “Iedereen welkom” Peter Lanssens

22 januari 2020

De Kortrijkse oppositiepartij Groen houdt op vrijdag 24 januari een nieuwjaarsreceptie in museum 1302 in het Begijnhofpark. Iedereen is er vanaf 19.30 uur welkom om samen op het nieuwe jaar te klinken. “En dat doen we niet alleen”, zegt fractieleider David Wemel. “Oostends schepen Natacha Waldmann deelt Oostendse succesrecepten van Groen bestuur met ons. Ze overhandigt verder de Groene Pluim aan enkele waardevolle Kortrijkse initiatieven”, aldus David Wemel. Inschrijven voor de nieuwjaarsreceptie is geen verplichting, maar wordt wel gewaardeerd. Een mailtje sturen naar philippe.avijn@kortrijk.be volstaat, als inschrijving.