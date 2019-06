Griekse souvlaki-bar is uniek in onze regio: “Mals vlees met typisch gegrilde barbecuesmaak” Peter Lanssens

03 juni 2019

17u37 0 Kortrijk Op reis in Griekenland al eens van een Grieks broodje met gegrilde varkensbrochette gesmuld? Het kan nu ook in Kortrijk in het eethuis van Melissa Tsoumpoulis. “Ik ben opgegroeid met die typische Griekse eetcultuur en deel dat nu met de buitenwereld”, zegt ze. “Een souvlaki-bar is uniek in onze regio en wellicht zelfs in België. Er zijn er enkele in Brussel, maar die zijn niet authentiek.”

“Zoals België frietkoten heeft, heb je in Griekenland overal souvlaki-bars”, zegt Melissa Tsoumpoulis (28) uit Harelbeke. Hét nationale gerecht van de Grieken staat nu sinds kort op de kaart van ‘basta! The true Mediterranean flavour’ op de Havermarkt in Kortrijk. Een souvlaki is een Grieks broodje met daarin gegrilde varkensbrochette en tomaat, rode ajuin, tzatziki of pikante fetatapenade. Er is ook een variant met kip.

Souvlaki is niét calorierijk. Het is een gezonde snack Melissa Tsoumpoulis

Leerschool in Athene

Melissa Tsoumpoulis deed vooraf een grondig marktonderzoek. “Er zijn wel enkele souvlaki-bars in Brussel, maar die zijn niet authentiek. Een souvlaki zoals het hoort staat voor erg mals vrees, met een typisch gegrilde barbecuesmaak en frisse toetsen”, legt Melissa uit. “Ik deed ervaring op in de keuken van een souvlaki-bar in hartje Athene, bij vrienden van mijn familie. Ik leerde er welk vlees ze precies gebruiken, hoe ze broodjes maken en wikkelen en hoe ze de perfecte barbecuesmaak bekomen. Ik deed nadien research naar leveranciers en vond met Euragora in Charleroi een internationaal importeur van Griekse topproducten. Souvlaki is trouwens niét calorierijk. Het gerecht is mijlenver verwijderd van de pita op de hoek. Het is een gezonde snack. De eerste reacties zijn positief. De mensen vinden mijn souvlaki heel lekker. Een opsteker, want ik ben heel perfectionistisch.”

Griekse opa

De jongedame was de laatste drie jaar verkoopster voor energiedranken Nalu en Monster Energy. “Dat was een gewone job, dit is mijn passie”, zegt ze. “Het is wie ik ben, die Griekse eetcultuur zit in mijn bloed. Eten, koken en familie zijn prioritair in Griekenland. Zo ben ik zelf opgevoed geweest. Mijn Griekse opa was een ingenieur op boten. Hij leerde zo in Zeebrugge zijn vrouw kennen. Ze bleven in ons land wonen en stichtten een gezin. Maar de band met de Griekse tak van onze familie, met thuisbasis in Ilioupoli, blijft erg hecht.”

Ik verkoop verder onder meer Griekse dranken zoals een Mythos biertje en Retsina wijn, met typische harssmaak. Melissa Tsoumpoulis

Kali orexi

Smullen van een souvlaki in basta! kan je vanaf 6 euro. Je kan er ook eentje meenemen. En er zijn ook Griekse bijgerechten zoals choriatiki-salade en tzatziki. “Ik verkoop verder speciale Griekse dranken zoals een Mythos-biertje en een Retsina-wijn met typische harssmaak, die je het best ijskoud drinkt. Ook nieuw: we gaan binnenkort samenwerken met maaltijdbezorger Deliveroo”, zegt Melissa Tsoumpoulis, die haar klanten verwelkomt met ‘kali orexi’, of smakelijk in het Grieks.

Geen pizza meer

Melissa nam eethuis basta! van Alexander Sorvillo en Sigried Derycke over en friste het interieur op. De vorige zaakvoerders waren in Kortrijk bekend voor hun lekkere pizza’s en pasta’s. “De pasta’s blijven op de kaart staan. Ik draaide twee maanden met Alexander mee om aan te leren hoe ik ze moet maken. De pizza’s maken geen deel meer van het assortiment uit. Die zaten in Alexander zijn vingers, maar zijn niet echt mijn ding”, aldus Melissa.

Basta! heeft binnen 28 zitplaatsen gespreid over twee verdiepingen en 12 op het terras. Het eethuis nabij het Schouwburgplein paalt aan brasserie Falstaff. Verdere info staat op de Facebookpagina Pasta Basta Kortrijk en op de site www.bastakortrijk.be.