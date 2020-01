Gratis hamburgers verenigen alle inwoners van Kortrijk: “We zijn één stad” Peter Lanssens

05 januari 2020

08u35 42 Kortrijk Kortrijk laten samenleven in diversiteit is geen utopie. De nieuwjaarsreceptie was diverser dan ooit, met hamburgers als smaakvol bindmiddel. “Het begin van een lange tocht, we trekken deze lijn nu ook door naar andere evenementen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We zijn één stad. We zijn allemaal Kortrijkzaan.”

Nooit eerder in Vlaanderen heeft een stad op een nieuwjaarsreceptie rekening gehouden met de voedingsvoorkeuren van alle inwoners. Kortrijk serveerde zaterdagavond echter 750 halal hamburgers, 750 hamburgers met runds- en varkensvlees, 800 vegetarische en 300 veganistische burgers, 50 gluten- en lactosevrije hamburgerbroodjes, 100 kippenburgers en 50 koosjere burgers. Voor elk wat wils dus, zodat iedereen, over alle (geloofs)gemeenschappen heen, mee kon smullen. Voor veel aanwezigen maakte het uiteindelijk zelfs niet uit hoe hun hamburger klaargemaakt werd, als die maar lekker was. Wat verder opviel bij de aanwezigen: de interessante mix van culturen in een aangename en ongedwongen sfeer. De opkomst lag veel hoger dan vorige jaren. De receptie werd met zesduizend aanwezigen net niet onder de voet gelopen. “We tonen dat we er voor elkaar zijn en dat we één stad zijn”, stelt Van Quickenborne. “Met vrijheid van geloof en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”

Waar ik op gehoopt had, is realiteit, want ik zag veel diversiteit. De receptie weerspiegelde onze maatschappij. We kregen vooral positieve reacties Souad Abihi

Positieve reacties

De nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl was een idee van Souad Abihi. “Waar ik op gehoopt had, is realiteit, want ik zag veel diversiteit”, vertelt de nieuwe stedelijke regisseur Samenleven. “De receptie weerspiegelde onze maatschappij. We kregen vooral positieve reacties. Zo wilden veel mensen uit nieuwsgierigheid eens een koosjere hamburger (volgens Joodse spijswetten bereid, nvdr) proeven. Fantastisch is dat. Sommigen vonden het zelfs jammer dat de koosjere hamburgers zo snel op waren.”

Pluim op de hoed

Ook gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester) is onder de indruk. “Liefde gaat door de maag, luidt een oude wijsheid. De diversiteit in het voedsel werd dan ook weerspiegeld in een divers publiek. Laat deze kleine moeite het startsignaal zijn voor een ambitieus diversiteitsbeleid. Ons Kortrijks model moet een voorbeeld worden voor andere steden”, vindt Mohamed Ahouna. “We slaagden er voor het eerst in alle inwoners zich echt welkom te laten voelen op een evenement van de stad”, stelt Van Quickenborne. “Dat is de verdienste van Souad Abihi. Zij en protocoldeskundige Veerle de Zegher verdienen een pluim op de hoed.”

We dragen graag ons steentje bij. Om te tonen dat er samenhang en liefde is tussen de verschillende culturen in Kortrijk. We leven nu eenmaal in een multiculturele samenleving. Laat ons nu met zijn allen nog meer doen Youssef El Haddaji, Red-Side Academy

Samenhang en liefde

Veel jonge helpende handen leidden de receptie mee in goeie banen. Zo viel bijvoorbeeld de inzet van een groep jongeren van Red-Side, een academie die kwetsbare jongeren gratis laat voetballen, op. “We dragen graag ons steentje bij”, zegt boegbeeld Youssef El Haddaji. “Om te tonen dat er samenhang en liefde is tussen de verschillende culturen in Kortrijk. We leven nu eenmaal in een multiculturele samenleving. De insteek van Souad Abihi was prima. Het was goed georganiseerd. Laat ons nu met zijn allen nog meer doen.”

Omgekeerde integratie

Toch was er ook wat kritiek. Een delegatie van Vlaams Belang deelde nieuwjaarskalendertjes uit met daarop een cartoon van Q, uitgebeeld als ‘slippendrager’ van de 130 nationaliteiten in Kortrijk. Fractieleider Wouter Vermeersch spreekt over “omgekeerde integratie via gratis halal hamburgers, waarbij Kortrijkzanen en de stadsorganisatie zich moeten aanpassen”.

Geluidsarm vuurwerk

Voor de volledigheid: de aanwezigen konden ook genieten van 3.000 bakjes friet, 40 vaten bier, 330 flessen frisdrank en 600 bekers glühwein, soep en chocomelk. Alle drank werden voor het eerst in herbruikbare bekers geserveerd. Avonturencentrum Avanco animeerde de aanwezige kinderen. GBK band Kortrijk zorgde voor muzikale sfeer. De receptie ging ook gepaard met geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk. Kostprijs van de receptie: 49.000 euro.