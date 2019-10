Gratis frieten moeten studenten motiveren innovatieve ideeën in te sturen Alexander Haezebrouck

24 oktober 2019

18u37 0 Kortrijk Donderdagmiddag stond een foodtruck met frieten aan de ingang van hogeschool VIVES. Het ging om een actie van Syntra om studenten aan te moedigen om hun innovatieve ideeën rond duaal leren in te sturen. Bij duaal leren combineer je lessen op school met praktijkervaring bij bedrijven.

De derde editie van de wedstrijd ideaalDuaal verzamelt aan de hogeschool VIVES Kortrijk ideeën rond duaal leren. Om studenten aan te moedigen om hun ideeën in te sturen, stond Syntra met een foodtruck aan de hogeschool. Op de VIVES Hogeschool campus Kortrijk kunnen studenten vanaf dit academiejaar 22 opleidingen volgen waarin duaal leren aan bod komt. Nooit eerder lag dat aantal zo hoog. Dit jaar hebben ruim 1.700 studenten zich ingeschreven in dergelijke opleidingen. “We geloven heel hard in duaal leren en daarvoor blijven we uitkijken naar nieuwe ideeën”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. Syntra Vlaanderen gaat daarom met een foodtruck naar alle hogescholen in Vlaanderen, op zoek naar ideeën.