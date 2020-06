Gratis fietsroutes brengen je langs bloeiende vlasvelden, vol prachtige lavendelkleuren Peter Lanssens

15 juni 2020

12u52 0 Kortrijk Het museum Texture in Kortrijk verzamelt alle vlasvelden op een kaart en stippelt drie gratis fietsroutes uit. Nu vlasvelden momenteel bloeien, met prachtige lavendelkleuren.

Midden juni bloeiend vlas spotten doe je best ’s ochtends, want tegen de namiddag zijn de bloempjes al uitgebloeid. Een perceel vlas in jouw buurt ontdekken kan je op een kaart op www.vlasveldeninvlaanderen.be. Het departement Landbouw en Visserij noteert dit jaar een kleine 1.400 vlasvelden in Vlaanderen, tegenover 1.600 velden vorig jaar. Het ongunstige weer van de voorbije maanden speelde de vlasboeren parten.

Ook de drie gratis fietsroutes staan je op de site. Eén op maat van jonge gezinnen, één voor koppels en één voor wielertoeristen, telkens met het museum Texture als begin- en eindpunt. De vlasfietstochten zijn niet begeleid, door de coronamaatregelen. “Toch laten we erfgoedliefhebbers niet in de steek. Want we bieden de gezinsfietstocht met de ErfgoedApp aan”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Download de app op je smartphone en kies de route ‘Vlassafari voor gezinnen’. Je passeert tijdens de fietstocht langs vlasrelicten zoals Preetjes Molen in Heule, B&B De Vlaschaerd in Heule en de vlassite Sabbe in Kuurne. Je krijgt telkens een extra woordje uitleg, inclusief foto’s en video’s. Wie het verhaal van Leie en vlas wil ontdekken, is ook in museum Texture in de Noordstraat welkom. Tickets kopen kan enkel online. Ook museumbistro Kaffee Damast is weer open, conform alle coronaregels. Wie Texture bezoekt, krijgt trouwens een gratis zakje zaadjes. Om thuis je eigen mini-vlaschaard te zaaien. Wie dat wil, kan foto’s van de groei en bloei van zijn of haar eigen vlasexperiment delen met met #Iedereen Vlasboer en tag @TextureKortrijk.