Grap rond verbod op peuken op de grond loopt uit de hand: na n(p)eukvrije affiche nu ook n(p)eukvrij liedje Peter Lanssens

10 september 2019

16u31 0 Kortrijk Een grap rond het verbod op peuken op de grond, sinds begin september van kracht in Groot-Kortrijk, loopt uit de hand. Na de ‘n(p)eukvrij Kortrijk’ affiches aan café St-Georges, komt er nu een ‘n(p)eukvrij Kortrijk’ liedje. Bedacht door Nicky Deschuymere (30) alias rapper Qwisto uit Kortrijk. “Toen ik die hilarische affiches zag, kreeg ik meteen inspiratie. Want ik maak graag komische rap.”

In plaats van ‘peukvrij Kortrijk’, hangen er aan het raam van volkscafé St-Georges in het winkelwandelgebied sinds enkele dagen ‘n(p)eukvrij Kortrijk’ affiches. Smakeloos of grappig, aan u de keus. Het kan nóg gekker. Toen Nicky Deschuymere alias rapper Qwisto de affiches zag, sloeg hij aan het schrijven. Hij maakte er een rapliedje van. We mogen de tekst nog niet bekendmaken omdat de opname van het liedje pas in november in een studio in Luik is. We geven enkel het volgende stukje al mee: ‘Ik ga nu goan neuken ip andere verdere plekken, zonder risico dat Quickie met zin bende mi goa stekken’. “Er gaan veel reacties zijn, daar ben ik zeker van. Maar het is als grap bedoeld hé, hopelijk snapt iedereen dat”, zegt Qwisto, die ook een clip zal maken met onder meer de trappen van het historische stadhuis als decor. De clip wordt eind 2019 op zijn officieel YouTube-kanaal gelanceerd.

Kettingroker

Nicky Deschuymere, die vroeger in restaurant Nata op de Grote Markt in Kortrijk werkte, is nu al een tijdje chef-kok in tea-room en restaurant Mano in De Haan. “Ik ben een kettingroker. Maar ik ben met uitzondering van het meepikken van thuismatchen van KV Kortrijk vooral in De Haan nu. Mij maakt het verbod op peuken op de grond in Kortrijk dus niet veel uit”, lacht hij. Hij laat momenteel in Kortrijk ook een videoclip draaien voor zijn eerste liedje, waarin een liefdesverklaring voor muziek centraal staat. “Ik wil al van kleinsaf iets met muziek doen. En rap al jaren mee. Maar het kwam er nooit van omdat ik een druk leven heb”, vertelt hij. “Maar nu ik 30 jaar ben, is het nu of nooit. Anders komt het er niet meer van. Ik zat pas drie maanden geleden voor het eerst in een studio. Ik amuseer me rot. Ik doe het niet voor de roem en om poen te pakken. Maar gewoon om me te amuseren.”

Mooi

Het lot hielp dj Qwisto trouwens een handje. Want de uit Venezuela afkomstige Jennifer Hermans (17) uit Oostende, die het refrein voor zijn eerste rapliedje ‘music is my religion’ schreef en ook mee zingt, werkt in de zaal van restaurant Mano in De Haan. En zijn rechterhand Dylan Engg (21) alias rapper Aloone uit Frankrijk werkt als… barman in Mano in De Haan. “Het is inderdaad mooi hoe we elkaar vonden”, besluit de Kortrijkse rapper.

GAS-boete tot 55 euro

Na alle zottigheid toch nog even het volgende herhalen: wie nu nog een sigarettenpeuk op de grond durft te gooien in Kortrijk en deelgemeenten, krijgt indien hij of zij betrapt wordt door een GAS-vaststeller, een boete tot 55 euro. En dat is voor alle duidelijkheid geen grap. De maatregel geldt sinds 2 september en blijft van kracht.