Graffitikunstwerk als ode aan verbondenheid tijdens corona op muur WZC De Pottelberg in Kortrijk

07 juli 2020

Kortrijk Op een muur aan woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk verschijnt dezer dagen een graffitikunstwerk als ode aan de verbondenheid tijdens de coronaperiode. Graffitikunstenaar Thomas 'Maris' is er nog de hele week aan de slag.

‘Toope tegoare’ prijkt nu al op de muur langs de Pottelberg, vlakbij de Condédreef. Twee verstrengelde handen wijzen op de verbondenheid die in de samenleving is ontstaan tijdens de coronalockdown, als blijvende herinnering. Ook de Kortrijkse Broeltorens zijn ondertussen al goed zichtbaar. “Het is eigenlijk een project van het woonzorgcentrum, de stad Kortrijk en Art and Music Stories”, vertelt graffitikunstenaar Thomas ‘Maris’ uit Aalbeke (Kortrijk). Hij is er nog de rest van de week aan de slag en kreeg al heel wat positieve commentaren op het kunstwerk in wording. “Er komen op de muur nog twee portretten van een medewerker van het woonzorgcentrum en een koppel dat hier verblijft”, verklapt hij. “Wat verderop ook nog een portret van de Duitse muziekmaker Florian Schneider, beter bekend als één van de stichters van de muziekgroep Kraftwerk. De man stierf op 73-jarige tijdens de coronalockdown. Zijn portret zal vergezeld worden van één van zijn muziekteksten over alleen zijn. Op die manier combineren we graffitikunst en muziek in een verhaal over de coronaperiode. Je zal het kunstwerk moeten zien als gescheurde flarden uit een plakboek.”