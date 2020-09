Gps-tracker onder motorkap maar ex ontkent belaging LSI

16 september 2020

14u57

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Heule (Kortrijk) ontkende voor de rechtbank in Kortrijk dat hij zijn ex stalkte. Dat hij overal opdaagde waar zij was en onder haar motorkap een gps-tracker gevonden kon worden, was volgens hem puur toeval. Hij bekende wél dat hij aan een warenhuis eens een autoband kapotstak.

Volgens de openbare aanklager kon Thierry C. zijn echtscheiding niet goed verwerken. Op geregelde tijdstippen dook hij op plaatsen waar zijn ex ook was op. Zo ook op 19 januari vorig jaar langs de E17 in Waregem. C. voerde enkele manoeuvres uit waardoor zijn ex van de baan werd gereden. “Toevallig merkte hij haar wagen langs de snelweg op”, klonk het bij de verdediging van C. “Hij liet plots een sigaret in de wagen vallen en trapte op de rem. Maar dat was geen bewust manoeuvre.” Andere berichtjes deed hij af als gewone discussies tijdens een echtscheiding. Thierry C. gaf wel toe dat hij aan een warenhuis eens een band van de wagen van zijn ex kapotstak. “Ziekelijk gedrag en achteraf trieste ontkenning”, vond de openbare aanklager. “Hij heeft haar echt graag gezien maar het is fout gelopen”, aldus de advocaat van C. Vonnis op 14 oktober.