Gouverneur niet akkoord met Vlaams Belang: “Mondmaskerplicht in Kortrijk is volgens de regels” Peter Lanssens

29 juli 2020

14u35 0 Kortrijk Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch vindt dat burgemeester Vincent Van Quickenborne zijn boekje te buiten gaat met de algemene mondmaskerplicht in Kortrijk. Daar is volgens Anne Martens, waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen, niets van aan: “De mondmaskerplicht is volgens de regels.”

Volgens Vermeersch is het burgemeestersbesluit van Van Quickenborne in strijd met het ministerieel besluit van 30 juni, waarin staat dat ‘eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen: de winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid’. “Dat betekent niet dat een burgemeester een mondmaskerplicht over het volledige grondgebied van onze stad kan invoeren, hier is sprake van een bevoegdheidsovertreding”, zegt Wouter Vermeersch.

Klopt niet, volgens waarnemend gouverneur Anne Martens. “De mondmaskerplicht in Kortrijk is een preventieve maatregel, volledig volgens de regels. De maatregel is goedgekeurd door de gezondheidsinspecteur en mezelf”, aldus Anne Martens. “In de omzendbrief van 24 juli van minister De Crem staat uitdrukkelijk dat een stad preventieve maatregelen kan nemen. Dat hebben wij gedaan, in overleg met de gouverneur en de Vlaamse gezondheidsinspectie”, reageert Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Mondmaskerplicht melden

Vermeersch verwijst verder naar een nieuw ministerieel besluit van 28 juli. “Daarin staat dat de mondmaskerplicht moet aangeduid worden met borden, plakkaten of affiches. Wat zou betekenen dat er in Kortrijk moet overgegaan worden tot aanplakking van alle straten en veldwegen van het ganse grondgebied”, aldus Vermeersch. “Er is hierover vanavond (woensdagavond, red.) overleg met het crisiscentrum”, zegt waarnemend gouverneur Anne Martens. “Want op elke hoek van de straat borden zetten is niet uitvoerbaar. We gaan na of het volstaat om het digitaal te melden”, aldus de gouverneur.

“We zijn een modern bestuur. De mondmaskerplicht wordt digitaal gemeld via de website. Ze geldt voor het ganse grondgebied van Kortrijk. Duidelijker kan niet”, zegt Van Quickenborne. “Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat in de provincie Antwerpen, waar een mondmaskerplicht geldt, men dit op elke invalsweg moet aanduiden. Dat zouden duizenden plakkaten zijn”, aldus Q.