Goed nieuws voor Heule: zwembad Lagaplein blijft zeker open tot 2028 Peter Lanssens

14 augustus 2020

11u28 14

Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) sleutelt samen met beheerder Lago aan een plan om het zwembad Lagaeplein in Heule tot 2028 open te houden. Daar hangt wel een investering aan vast, om het zwembad up-to-date te houden. “Uitstekend nieuws”, zegt Nick Verhaeghe van sportcafé Lagaeplein. Het zwembad in Heule, dicht tijdens de zomervakantie, heropent in september de deuren.

Schepen Arne Vandendriessche, zelf een Heulenaar, houdt de lippen nog stijf op elkaar over de toekomst van het zwembad Lagaeplein. Maar van een zeer goed ingelichte bron vernemen we dat én de stad én Lago overtuigd zijn om het zwembad niet na 2021 te sluiten, maar zeker tot 2028 open te houden. Het zwembad ligt schepen Arne Vandendriessche zelf nauw aan het hart. Zo leerde zijn dochter er zwemmen. Alle betrokkenen leggen nu eerst nog de laatste hand aan een plan. Want er zal geïnvesteerd moeten worden in het zwembad. Zo is er alvast sprake van een nieuw dak. “Alle Heulenaars willen dat het zwembad open blijft”, zegt Nick Verhaeghe (53), uitbater van sportcafé Lagaeplein. “De bouw van het zwembad dateert van net voor de fusie van Heule met Kortrijk, in de jaren ’70. Het ligt gevoelig in Heule. Het is en het zal altijd het zwembad van Heule blijven.”

“Er gaan veel mensen opgelucht zijn dat het zwembad nog een hele tijd open blijft. Er wordt ook bekeken om wellicht tegen november een nieuw sportcafé te bouwen, nadat de huidige zaak midden juni zwaar getroffen werd door wateroverlast, na een wolkbreuk. In afwachting komt er misschien tijdelijk een buitenbar in een container. Ook hierover volgt er binnenkort meer nieuws”, aldus Nick Verhaeghe. Over de toekomst van het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk zijn nog geen knopen doorgehakt. Dat wordt pas na 2021 duidelijk.