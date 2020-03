Goed nieuws voor 250 horecabazen: Omer Vander Ghinste scheldt huurgelden voor april kwijt Peter Lanssens

28 maart 2020

09u46 61 Kortrijk Omer Vander Ghinste, de familiebrouwerij heeft 250 horecapanden in eigendom, scheldt de huurgelden voor april kwijt. Dat is zopas beslist. Het is prima nieuws voor de betrokken horecabazen, die momenteel zwarte sneeuw zien door de coronacrisis. Vander Ghinste neemt nog enkele maatregelen. Zoals het gratis reinigen van leidingen van tapinstallaties en het gratis vervangen van bieren. Waarvan de houdbaarheidsdatum door de sluiting overschreden is.

Omer Vander Ghinste beleeft de grootste crisis uit de 128-jarige geschiedenis van de brouwerij uit Bellegem. “We bundelen samen met onze klanten de krachten om deze moeilijke periode door te komen”, zegt woordvoerder Nicolas Degryse. “We nemen enkele maatregelen om onze horeca-uitbaters te ondersteunen. De huurgelden van de maand april worden kwijtgescholden aan alle zelfstandige horeca-ondernemers die een pand huren van brouwerij Omer Vander Ghinste. En die volledig moeten sluiten door de beslissing van de federale overheid.”

“We dragen kwaliteit hoog in het vaandel bij Omer Vander Ghinste”, vervolgt Nicolas Degryse. “Daarom worden alle leidingen van de tapinstallaties gratis gereinigd, van zodra er een heropstart is. We houden er verder aan om vers bier aan de consument te serveren. Daarom worden alle bieren van brouwerij Omer Vander Ghinste, waarvan de houdbaarheidsdatum door de sluiting overschreden is, gratis vervangen.”

Acties

“Daarnaast bekijken we graag samen met onze horecaklanten welke acties we nog kunnen ondernemen om hen te begeleiden bij een vlotte heropstart. Ondertussen roepen we iedereen ook op om zich aan de maatregelen van onze overheid te houden. Hoe eerder deze situatie onder controle is, hoe vlugger we samen terug kunnen genieten van een heerlijk glas bier”, aldus Nicolas Degryse.