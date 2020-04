Goed nieuws: geen Covid-19 besmettingen in woonzorgcentrum De Weister Peter Lanssens

13 april 2020

14u40 0 Kortrijk Alle 45 bewoners van woonzorgcentrum De Weister in de Lijsterstraat in Aalbeke zijn vorige week donderdag getest op Covid-19. “Er is geen enkele besmetting vastgesteld”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “Dat is goed nieuws voor de bewoners, de familie en alle betrokken personeelsleden.”

De Weister was door het Agentschap Zorg en Gezondheid geselecteerd omdat de hogere overheden ook steekproeven laat uitvoeren in rusthuizen waar (nog) geen mensen met symptomen zijn. Om te zien of er dan ook echt niemand besmet is. In De Weister en in andere rusthuizen bleek achteraf wel dat er in de teskits een verkeerde handleiding zat, door een fout bij de federale overheid.

Waardoor er vrees was dat de testen, die door de fout nodeloos pijnlijk waren voor veel bewoners, geen betrouwbare resultaten zouden opleveren. Maar dat valt mee, zo blijkt. De resultaten van 2 van de 45 testen worden als ‘invalid’ of ongeldig beschouwd. De resultaten van de 43 overige testen zijn negatief.

Opnieuw testen

“Bij de twee bewoners met ongeldige resultaten werden de voorbije weken geen ziekteverschijnselen vastgesteld. Maar waakzaamheid blijft geboden”, vertelt schepen Philippe De Coene. “Intussen zijn de familieleden van alle bewoners persoonlijk verwittigd door Zorg Kortrijk. Er wordt nu overlegd over het al dan niet opnieuw testen van de twee bewoners met ongeldige testresultaten.”