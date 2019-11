Godsdienstleerkracht schuldig maar niet gestraft voor slag aan leerlinge (16) LSI

13 november 2019

13u19

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 58-jarige godsdienstleerkracht van het Guldensporencollege in Kortrijk is door de rechter in Kortrijk schuldig bevonden aan slagen aan een 16-jarige leerlinge. De leraar kreeg geen straf maar moet zo’n 200 euro schadevergoeding betalen. “Een foute reactie maar ik was op van het getreiter”, aldus Ronny C.

Op 20 september 2017 moest de godsdienstleraar met een onberispelijke staat van dienst van 33 jaar de strafstudie van 12 leerlingen superviseren. Ze waren gestraft omdat er eerder in hun klas met pepperspray was gespoten. De directie legde hen geen traditionele studie- of schrijftaak op tijdens de strafstudie maar gaf hen enkele taakjes zoals glas naar de container brengen, tafels verhuizen,… De strafstudie verliep heel rumoerig en leraar Ronny C. kreeg geen greep op de groep. Toen één van de leerlingen vroeg om de strafstudie vroeger te mogen verlaten, gingen de poppen helemaal aan het dansen. De leerlingen verzamelden zich rond de leraar en C. gaf haantje-de-voorste Julie Bayart, 16 jaar toen, een slag. Een duw, volgens de leraar, een vuistslag volgens het slachtoffer. Verbouwereerd verwittigde ze meteen de politie. Wat volgde was een mislukte poging om alles in der minne te regelen, een tuchtonderzoek met een blaam voor de leraar en een seponering van de strafklacht. “Een tuchtsanctie was eigenlijk voldoende”, vond de openbare aanklager. Het slachtoffer en advocaat Thomas Vandemeulebroucke gingen daar niet mee akkoord en brachten de leraar via een rechtstreekse dagvaarding voor de rechter. Ronny C. schreef een brief met excuses en zat met de ouders rond tafel.