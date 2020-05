Gloednieuw Howestgebouw op The Penta onthult eerste geheimen LSI

29 mei 2020

18u50

Bron: LSI 1 Kortrijk In Kortrijk heeft de nieuwe campus The Penta van de hogeschool West-Vlaanderen Howest haar eerste geheimen prijsgegeven. The Penta moet in september de deuren openen voor studenten. Het gebouw werd ontworpen door de Duitse architect Thomas Rau en is goed voor een investering van zo’n 20 miljoen euro. “Hier wordt de droom uit 2013 van een centrumcampus stilaan gerealiseerd”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Het project voor The Penta startte al in 2014 met een architectuurwedstrijd. Door een procedureslag met enkele buurtbewoners uit de Patersmotewijk liep het een tweetal jaar vertraging op, maar halfweg 2018 startte de bouw. Uiteindelijk zijn de vier bovengrondse en één ondergrondse bouwlaag vanaf de straatkant op de hoek van de Sint-Martenslatemlaan en de Karel De Goedelaan al goed zichtbaar. Met man en macht wordt op dit ogenblik aan de binnenafwerking gewerkt.

Plaza

Een ‘plaza’ moet het kloppende hart van het gebouw worden. Trapverbindingen lopen kriskras door elkaar. “The Penta wordt een les- en schoolgebouw, maar veel meer dan dat”, aldus algemeen directeur Lode De Geyter. “Op elke plek moeten studenten en docenten samen kunnen komen.” In het gebouw is plaats voor vier auditoria, 32 leslokalen, 2.221 studentenstoelen, koffiehoekjes op elke verdieping, eventruimtes, teamlokalen, didactische opnamestudio, catering, ergoskillab, redactiestudio, toonlokalen, montagestudio en een mediatheek. “Koffie wordt de olie van de onderwijsinstelling”, klinkt het plastisch bij opleidingsdirecteur Roel Vandommele.

Centrumcampus

Op termijn moet rond de Karel de Goedelaan één grote studentencampus in het centrum van de stad, vlak bij het Magdalenapark, gevormd worden. The Penta wordt tegen september afgewerkt. Er zullen zeven opleidingen van Howest gegeven worden en één externe graduaatsopleiding verpleegkunde in samenwerking met Vesalius. Vijf opleidingen verhuizen van The Square aan Kapel ter Bede, 2 opleidingen van gebouw A.

Onderzoekscentrum

De komende jaren komen in de buurt nog een onderzoeksgebouw Veg-i-Tec voor de aardappel- en groentenverwerkende industrie en een gebouw voor centrale diensten van Universiteit Gent, een parking op de site van een voormalige houthandel en een nieuwe vestiging van Flanders Make, het onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Voor Flanders Make is eind maart de bouwvergunning afgeleverd. Er zal ook nog werk gemaakt worden van de integratie van het voormalige Magdalenazwembad, een beschermd gebouw. Daar wil Howest onder meer catering en een bibliotheek in onder brengen. De volledige centrumcampus zal nauw aansluiten bij Kortrijk Weide met Hangar K, het Nelson Mandelaplein en het Lago-zwembad.

Studenten die geïnteresseerd zijn om volgend academiejaar een opleiding bij Howest in Kortrijk te starten, kunnen vanaf volgende week op afspraak een bezoek brengen aan The Penta.

Cijfertjes

Nog enkele cijfertjes over The Penta: er is 33.000 kubieke meter grond uitgegraven, op het dak liggen 500 zonnepanelen, 5.000 vierkante meter groendak, 150.000 liter regenwaterbuffer, een rietveldfilter van 250 vierkante meter voor zuivering van afvalwater, 2.800 vierkante meter gevelschrijnwerk, 41.000 meter elektriciteitskabel, 1.800 meter water- en CV-opleiding, 800 meter luchtkanalen en er kropen ruim 150.000 manuren in het gebouw.