Gin Churchill’s mag naam Winston Churchill niet meer dragen: ‘We maken van Sir Chill een positief verhaal” Joyce Mesdag

17 juni 2019

19u14 8 Kortrijk Wie nog een fles Churchill’s Gin op zijn boodschappenlijstje staan had, zal van een kale reis terugkeren. De gin heet tegenwoordig Sir Chill, een naamswijziging die de nakomelingen van Winston Churchill hebben afgedwongen. “Maar we zien dit als iets positiefs, hoor”, zeggen ondernemers Bart Notenbaert en Jurgen Demeulemeester.

Drie jaar geleden lanceerde het ondernemersduo uit Wevelgem en Menen de gin Churchill’s, een gin op basis van tabaksextracten. Op de fles stond de beeltenis van een man met een sigaar, een toch wel heel duidelijke verwijzing naar Winston Churchill. “We hebben dat destijds gecheckt bij een bevriende advocaat’, vertelt Bart. “Aangezien er ook al in Engeland een gin bestond met de gelijkaardige naam Churchill zagen we er geen graten in om ook die naam te gebruiken. We zagen het destijds ook kleinschalig: we zouden eenmalig 2000 flessen uitbrengen. Maar kijk, onze gin sloeg enorm aan, op enkele weken tijd waren al onze flessen uitverkocht.”

Het tweetal produceert intussen 25.000 flessen per jaar. “Het publiek heeft echt wel de weg gevonden naar ons product.”

En toen fladderde eind mei een mail in de mailbox van Bart en Jurgen. “Het was een mail van een bedrijf dat het erfgoed van Winston Churchill behartigt, met het vriendelijke verzoek om de naam Churchill niet langer te gebruiken voor onze gin.”

“We hebben meteen de productie stilgelegd, op dat moment. Procederen en juridische kosten maken om toch maar die naam te kunnen blijven gebruiken, we zagen het niet zitten. Bovendien wilden we hier een positieve draai aan geven. Het leek ons een goed moment om onszelf even ‘her uit te vinden’. Een nieuwe naam, een nieuwe wind. Sir Chill vinden we ook goed gevonden, een ideale combinatie met ons logo met een genietende man in de zetel. Ons product blijft immers nog altijd een genotsproduct. Nu we met Sir Chill uitpakken, ligt de weg wagenwijd open om eventueel nog iets met een vrouwelijke toets te brengen.”

De overgang naar Sir Chill had toch wel wat voeten in de aarde. “Onze flessen worden met de hand afgewerkt. We hebben geen flessen moeten weggooien, maar we hebben ze dus allemaal van nieuwe stickers voorzien. Onze promomateriaal, zoals brochures en dergelijke, dat hebben we dus wel moeten weggooien. Dat heeft ons inderdaad wel wat centen gekost, maar ‘de schade’ valt al bij al wel mee.”

Verdwijnt met de merknaam Churchill’s nu ook niet de naambekendheid die was opgebouwd? “De naam klinkt nog een beetje hetzelfde, en de flessen hebben uiteraard nog dezelfde opvallende vorm. We merken dat mensen nog altijd naar die fles getrokken worden, voor ze doorhebben dat er een andere naam op staat. We krijgen voornamelijk positieve reacties, over onze naam, en over ons mooie nieuwe logo. Dit is met andere woorden géén domper op de feestvreugde.”