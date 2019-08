Gietvloerbedrijf LiquidFloors verliest boegbeeld: “Balthasar kon een stroom aan moppen tappen” Peter Lanssens

23 augustus 2019

10u36 0 Kortrijk Vorige vrijdag werd in de Sint-Brixiuskerk in Marke afscheid genomen van Balthasar Garcia-Valero (95). Hij was het boegbeeld van gietvloerbedrijf LiquidFloors, met vestigingen in Kortrijk en Wijnegem. Balthasar siert tot op vandaag als paus de bestelwagens van LiquidFloors.

Oprichters Miguel en Gaëtan Garcia hoefden een model voor de LiquidFloors-paus niet ver te zoeken. Hun eigen geliefde grootvader Balthasar stond in 2010, toen 86 jaar, model voor het illustere pausbeeld. Dat nog altijd door de firma wordt gebruikt. “Ik vergeet het nooit. Uit 111 foto’s die die dag werden genomen, was er één die een uitzonderlijke magie bevatte”, vertelt kleinzoon Miguel Garcia. “We konden ons geen beter beeld voorstellen. Onze grootvader was een symbool voor ons, een performer in hart en nieren. Hij kon met zijn uniek gevoel voor humor een stroom aan moppen tappen. We gaan hem missen”, aldus de kleinzoon.

Bergdorpje

Balthasar Garcia-Valero werd op 2 maart 1924 geboren in het bergdorpje La Recueja in het Spaanse Albacete. Hij ruilde het Valencia van 1964 voor Kortrijk in om zijn gezin betere omstandigheden om te leven te geven. Balthasar laat zijn vrouw Illuminada Miranda en drie kinderen achter. Hij was ook trotse groot- en overgrootvader. Zijn echtgenote verzorgde hem tot op het allerlaatste moment in hun huisje in de Poorterstraat in Marke. Balthasar overleed er op vrijdag 9 augustus.