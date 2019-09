Gezond leven helpt Bruno asbestkanker te overwinnen: “Beweeg meer en stop met roken” Familiedag met 751 mensen brengt 15.000 euro voor campagne tegen longkanker op Peter Lanssens

01 september 2019

17u24 16 Kortrijk Hij had amper twintig procent kans om zijn asbestkanker te overleven. Maar Bruno Demuynck (46) uit Bellegem overwon de ziekte vooral dankzij zijn enorme wilskracht en gezonde levensstijl als sportman. “Beweeg meer en stop met roken”, roept hij op. Vier vrienden en zijn broer organiseerden zondag ‘Mee Met Munke’. De familiedag heeft 751 mensen gelokt. De 15.000 euro opbrengst gaat naar ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Met dat geld wordt een nieuwe campagne voorbereid om mensen te overtuigen zich sneller op longkanker te laten screenen.

Bruno Demuynck kreeg in mei 2018 het harde verdict na een reeks onderzoeken: longvlieskanker. Er zat zes liter vocht rond zijn luchtwegen. Het vocht drukte een long zelfs helemaal plat. Onverklaarbaar voor een sportman ‘pur sang’, liefhebber van marathons en triatlons ook. “Brute pech. Je kunt langs de weg een in de lucht zwevend asbestdeeltje inademen en ook nog eens het ongeluk hebben dat het zich tot een tumor ontwikkelt”, zegt de zaakvoerder van D interieur.

Gelukzak

De ondernemer kreeg eerst chemo. Nadien volgde in september een operatie in campus Gasthuisberg van het UZ in Leuven. “Omdat Bruno een topsporter was, gingen we voor de meest agressieve behandeling. Hij was een droom om te opereren”, zegt chirurg Philip Leruth.

De kanker is weg. Ik ben een echte gelukzak, want vooral dankzij mijn ijzersterke fysiek ben ik erin geslaagd te overleven. Ik heb ook nooit gerookt. Vandaar mijn oproep: stop met roken en beweeg meer. Moest bewegen in pilvorm bestaan, iedere dokter zou het meteen voorschrijven Bruno Demuynck

De ingreep was erg zwaar. “Zo werden een long en het longvlies weggenomen. Je hebt dat niet per se nodig”, vertelt Bruno. “Mijn middenrif is ook verwijderd. Een ‘gore-tex membraan’, een stof waaruit ze regenjassen maken, vervangt mijn middenrif. De kanker is volledig weg. Ik ben een echte gelukzak, want vooral dankzij mijn ijzersterke fysiek ben ik erin geslaagd te overleven. Ik heb ook gerookt. Vandaar mijn oproep: stop met roken en beweeg meer. Moest bewegen in pilvorm bestaan, iedere dokter zou het meteen voorschrijven.”

Rookvrije familiedag

Bruno wilde iets terug doen voor zijn dokters. Vier vrienden sprongen in de bres. Ubbe Descamps van modezaak Brooklyn, Jan Desmet van bouwfirma Myldes, Lieven Vangheluwe van specialist in buitenbeveiliging Sedeyn en Jan Maes van boxspring- en matrassenproducent Revor leidden zondag samen met zijn broer Thierry van zetelfabriek Demuynck een rookvrije familiedag in goeie banen. Met wandelingen van zes en tien kilometer door de natuur van Aalbeke en dwars door de firma’s Vandecasteele Houtimport en Koramic. En met een lunch van slagerij Mylle en activiteiten in avonturencentrum Avanco. 751 mensen hadden zich ingeschreven om Bruno, een geliefd man, een hart onder de riem te steken. De prestaties van Bruno, zijn conditie wordt stapje per stapje beter, zijn volgens kinesist Martine Corteville niet te omschrijven. Ook de ondersteunende kracht van Bruno's vrouw Laurence Becaus wordt alom geprezen. Het koppel heeft drie kinderen: Jill, Amaury en Alexis.

1 op 4 longkankers behandelbaar

De familiedag heeft vijftienduizend euro opgebracht voor de afdeling oncologie van ziekenhuis AZ Groeninge. “Het geld is voor hen, maar de warmte is voor mij”, lacht Demuynck. “Het doet me plezier dat ik op een toffe manier zo veel mensen aan het bewegen heb gekregen. Al voelt het wel ongemakkelijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan”, geeft Bruno toe.

Hoe sneller we er bij zijn, hoe beter. Want van de 8.000 longkankers die er per jaar bijkomen in ons land, zijn er maar 2.000 behandelbaar. Zonder garantie op genezing. De andere 6.000 kunnen we alleen maar proberen te stabiliseren Chirurg Philip Leruth

In AZ Groeninge wordt met het geld een nieuwe campagne voorbereid om mensen te overtuigen zich sneller op longkanker te laten screenen. “Hoe sneller we er bij zijn, hoe beter”, zegt chirurg Philip Leruth. “Want van de achtduizend longkankers die er per jaar bijkomen in ons land, zijn er maar tweeduizend behandelbaar. Zonder garantie op genezing. De andere zesduizend kunnen we alleen maar proberen te stabiliseren.”