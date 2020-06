Gezocht: vrijwilligers die voor elkaar door het vuur gaan, bij de brandweer Hans Verbeke

16 juni 2020

17u01 0 Kortrijk Met de dialectische slogan ‘Bran et vier in joen erte?’ gaat de brandweer in onze regio op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat daar meer komt bij kijken dan leren blussen, is er op 20 juni een digitale infosessie, mét een getuigenis van een stagiair-brandweerman.

Net zoals in veel andere sectoren en organisaties zijn er ook bij de brandweer geen vrijwilligers op overschot. “Daarom gaan we elk jaar opnieuw op zoek naar mensen die het vuur in hun hart voelen branden”, zegt Kaat Nuyttens van de hulpverleningszone Fluvia. “We zoeken geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen, in een team dat voor elkaar door het vuur gaat.”

Ingrijpend engagement

De brandweervrijwilliger van vandaag is lang niet meer die van vroeger. “Wie wil aansluiten, is bereid om verschillende engagementen aan te gaan”, weet Kaat Nuyttens. “Er is de degelijke opleiding en uiteraard ook de stage. Verder engageert de vrijwilliger zich voor de kazerne waar hij of zij gestationeerd is. Daar staat, naast veel voldoening en vriendschap ook financieel iets tegenover. Een vrijwilliger kan belastingvrij tot 6.120 euro per jaar verdienen.”

Digitale infosessies

Brandweerman of -vrouw word je niet in een vingerknip. “Er gaan heel wat stappen aan vooraf”, zegt Kaat Nuyttens. “Over die stappen geven we graag uitleg tijdens infomomenten voor kandidaat-brandweervrijwilligers. In het kader van de corona-maatregelen verlopen die informatiesessies digitaal. Dat is ook niet helemaal zoals wij het graag hebben, maar de omstandigheden dwingen ons daar voorlopig toe. Op het programma staan een theoretische uiteenzetting en een stagiair-brandweerman die zijn ervaringen deelt. Op zaterdag 20 juni om 10.30 uur staat zo’n infosessie op het programma.” Inschrijven kan hier. Dan krijg je de juiste gegevens om in te loggen. Wie nu al meer informatie wil, kan ook terecht op de website van Brandweer West-Vlaanderen.