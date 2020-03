Gezin uit Kortrijk raakt door coronavirus niet weg uit Iran: “Er is hier toch een beetje paniek” Peter Lanssens

02 maart 2020

11u33 28 Kortrijk Een Kortrijks gezin raakt na een vakantie in Iran niet weg uit het West-Aziatische land. Want ook Iran is zwaar door het coronavirus getroffen. “We zitten hier zeker nog tot 10 maart vast”, zegt Stephanie Verfaille. “Er is toch wel een beetje paniek. Mijn man is er niet helemaal gerust in.”

Het aantal doden door het coronavirus zou volgens de BBC boven de 200 liggen in Iran. Dat bericht dateert ondertussen al van twee dagen geleden. Er is onrust. Zo staken bewoners van de stad Bandar Abbas een ziekenhuis in brand, omdat ze dachten dat daar patiënten met het coronavirus opgenomen waren. De coronacrisis in Iran is ook slecht nieuws voor Stephanie Verfaille (35), haar uit Iran afkomstige man Amir Hassanzadeh Badihi (41) en kinderen Arsham (15) en Lovely (14). Het gezin woont in de Brugsesteenweg in Kortrijk. Ze trokken aan het begin van de krokusvakantie naar de Iraanse hoofdstad Teheran, voor het huwelijk van de zus van Amir. Maar ze raken nu niet op tijd weer thuis. “De terugvlucht met vliegmaatschappij Pegasus Airlines gaat via Istanbul in Turkije en zo verder naar Charleroi in ons land”, vertelt Stephanie. “Maar Turkije laat momenteel niet toe dat er vanuit Teheran naar Istanbul gevlogen wordt, door het coronavirus. Nieuwe tickets bij een andere vliegmaatschappij boeken, is niet simpel. En het is bovendien veel duurder dan. Dat lukt niet.”

De handgel is uitverkocht. En iedereen draagt plastic handschoenen. Elkaar kussen of een hand geven is tijdelijk verboden. Enkel een ‘welkomstvuistje’ mag nog. De regering vraagt verder om een meter tot anderhalve meter afstand te houden van elkaar en zo weinig mogelijk naar buiten te komen. Stephanie Verfaille

Handgel uitverkocht

Het gezin zit zeker tot dinsdag 10 maart vast in Teheran. Pas dan mag er mogelijk weer naar Turkije gevlogen worden. Op de koop toe is het trouwfeest van de zus van Amir Hassanzadeh Badihi uitgesteld. Omdat al die mensen samen een slecht idee is, in tijden van corona. “Er is hier toch een beetje paniek hoor, zelfs de Iraanse viceminister van Volksgezondheid (Iraj Harirchi, red.) heeft corona”, vertelt Stephanie. “De handgel is overal uitverkocht. En iedereen draagt plastic handschoenen. Elkaar kussen of een hand geven, is tijdelijk verboden. Enkel een ‘welkomstvuistje’ mag nog. De regering vraagt verder om een meter tot anderhalve meter afstand te houden van elkaar en zo weinig mogelijk naar buiten te komen. Het zit constant in het nieuws hier.”

Kaarten

Het Kortrijks gezin probeert er het beste van te maken. Zo bezochten ze al de Milad Tower en Flyland Foodpark in Teheran en een ski resort in Shimshak. “We slagen er voorlopig nog in om ons bezig te houden”, vertelt Stephanie. “We durven toch af en toe naar buiten te gaan. En als we toch binnen zitten, surfen we wat op het internet of leggen we een kaartje. We zijn ook vaak bij de familie van Amir. We zijn hier dan ook niet elk jaar. Voor mij en mijn dochter is het pas de tweede keer. Voor mijn man en zoon de vierde keer.”

Scholen

Kinderen Arsham en Lovely zitten op school in respectievelijk Athena Pottelberg en Guldensporencollege Plein. “Ze hebben wat langer vakantie nu. Maar beide scholen zijn op de hoogte, dit is overmacht”, besluit Stephanie.