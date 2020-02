Gezin in Bellegem ontsnapt op het nippertje aan dubbele autodiefstal, eigenaars in Spiere wel bestolen VHS

25 februari 2020

17u47 54 Kortrijk Autodieven blijven onze regio teisteren. Afgelopen weekend verdween in Spiere een gloednieuwe DS7 Crossback. In Bellegem werd dan weer geprobeerd een BMW en een SUV van Audi buit te maken. Bij één van de feiten werd een verdachte Peugeot met Franse nummerplaat gezien.

Op de Dries in Spiere gingen dieven zondagmorgen er iets over half zes vandoor met de nagelnieuwe DS7 Crossback van Ervin Hubrecht (46) en Ellen Vervenne (43). Luttele minuten later registreerden camera’s in Dottenijs het vluchtende voertuig. Zoals de jongste jaren wel meer gebeurt, hadden de dieven niet eens de sleutels van de amper één maand oude wagen nodig om hun slag te kunnen slaan. Met een speciaal apparaatje kregen ze de auto open én aan de praat. Het voertuig is spoorloos.

Ondanks getuige

Nog dezelfde morgen werd in de Baljuwstraat in Bellegem geprobeerd om bij een jong gezin een BMW en een exclusieve Audi te stelen. Dat gebeurde iets over half zeven. Een passant zag de daders bezig maar die stoorden zich niet aan zijn aanwezigheid. Kort nadien gingen ze er toch vandoor, zonder buit. Mogelijk was de grond dan toch te heet onder hun voeten geworden. In de buurt werd een Peugeot met Franse nummerplaten gezien, meer dan waarschijnlijk de vluchtwagen van de daders. Vrijwel zeker dezelfde auto werd eerder ook al in verdachte omstandigheden opgemerkt in Aalbeke. De politie onderzoekt de zaak.