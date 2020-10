Gezellestraat tot eind deze week dicht voor verkeer Peter Lanssens

12 oktober 2020

De Guido Gezellestraat in het historisch hart van Kortrijk, is tot en met donderdag 15 oktober dicht voor verkeer, op de verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens. Zodat de firma Visser & Smit Hanab uit Gent er werken kan uitvoeren, in opdracht van De Watergroep. Gemotoriseerd verkeer volgt een lokale omleiding via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Grote Markt, Rijselsestraat, Beheerstraat, Meensestraat, Overleiestraat, Budastraat en Broelkaai. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon door tijdens de werken in de Guido Gezellestraat.