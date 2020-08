Gewonde bij ferme klap in Koning Leopold III-laan Alexander Haezebrouck Hans Verbeke

27 augustus 2020

10u58 0 Kortrijk In de Koning Leopold III-laan gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag een ongeval. De bestuurder van een taxi wilde de Koning Leopold III-laan opdraaien maar werd gegrepen door een andere auto. Die wagen ging over de kop, de bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.30 uur. Een taxichauffeur wilde vanuit de Evarist Carpentierlaan de Koning Leopold III-laan rechts opdraaien. Hij merkte daarbij een bestuurder van een monovolumewagen die in de richting van de Brugsesteenweg reed niet op. Beiden konden een aanrijding niet vermijden. De volumewagen kwam door de klap op z’n dak terecht. De 44-jarige bestuurder uit Kortrijk werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De taxichauffeur raakte niet gewond, hij had ook geen passagier bij zich. “Hij kwam plots met een rotvaart aangereden”, vertelt de bestuurder. “Ik vermoed zelfs met gedoofde lichten, want ik was totaal verrast.” Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af. De auto’s raakten allebei zwaar beschadigd.