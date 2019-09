Gewezen KVK-ploegdokter Paul Jolie (89) overleden Peter Lanssens

14 september 2019

18u43 0 Kortrijk Paul Jolie (89), weduwnaar van Nicole Deryckere, is vorige zaterdag overleden. Paul, vader van gewezen CD&V-raadslid Patrick Jolie, was een bekend figuur. Hij verwierf faam als sportarts. Veel wielrenners zoals Freddy Maertens en voetballers zoals Freddy Seys (KVK) kwamen bij hem langs.

Paul Jolie was vanaf de fusie in 1971 tot ver in de jaren ‘90 ploegdokter en later ook bestuurder van KV Kortrijk. Hij was ook lid van de controle commissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Paul is verder gewezen diensthoofd fysische geneeskunde en reumatologie en gewezen voorzitter van de medische raad van destijds het Sint-Maartensziekenhuis in Kortrijk. Paul Jolie was verder jarenlang actief in de medische commissie van de Koninklijke Belgische Wielerbond en trok voor de bond als arts mee naar internationale rondes en kampioenschappen. “Minder in de schijnwerpers, maar even belangrijk en groot was zijn inzet voor personen met een handicap”, zegt zoon Patrick. “Zo zette hij zich bijvoorbeeld belangeloos in voor De Kindervriend in Rollegem en andere centra voor mensen met een beperking. Mensen helpen noemde hij de mooiste roeping ter wereld. Welke patiënt ook beroep op hem deed: hij stond zonder onderscheid de klok rond voor hen klaar”, aldus Patrick Jolie.

Naviering

Paul Jolie laat kinderen Anne, Eric en Patrick en zijn vele kleinkinderen achter. De uitvaart, met bijzetting van de asurn op de begraafplaats op Hoog Kortrijk, vond al in besloten kring plaats. Er is op zondag 6 oktober om 10.30 uur een naviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Paul Jolie was Ridder in de Leopoldsorde.