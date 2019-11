Gewezen Barco-topman ‘JP Tanghe’ overleden Peter Lanssens

20 november 2019

06u55 0 Kortrijk Heulenaar Jean-Pierre Tanghe (68), ook bekend als ‘JP Tanghe’, is vorige vrijdag overleden in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Hij was meer dan twintig jaar topman van technologiereus Barco in Kortrijk.

De graag geziene Jean-Pierre Tanghe ging eerst als leraar aan de slag. In 1988 deed hij zijn intrede in het bedrijfsleven. Hij deed als directeur human resources in metaalbedrijf LVD in Gullegem ervaring op. Om in 1991 de overstap te maken naar Barco. Hij was als ambassadeur van Barco wereldwijd bekend en werd bij de beeldschermengroep ook communicatiedirecteur-woordvoerder en vice-president. JP Tanghe was na zijn pensioen nog enkele jaren algemeen directeur van de werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen. Hij was verder erevoorzitter van de Belgisch-Canadese Handelskamer, mede-oprichter van de International School Gent en hij had zijn eigen consultancy-bureau. Jean-Pierre Tanghe laat zijn echtgenote, twee kinderen en vijf kleinkinderen achter. Er is op zaterdag 23 november om 14 uur een afscheidsplechtigheid in het funerarium van Cornelis Uitvaartzorg in de Woumenweg in Diksmuide.