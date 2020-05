Geweerschoten tijdens familieruzie brengen veertiger voor rechter LSI

06 mei 2020

15u18

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 41-jarige man uit Kortrijk moest aan de rechter in Kortrijk uitleggen waarom hij op 15 september vorig jaar met een alarmpistool in het rond schoot tijdens een familieruzie. De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, een boete van 1.600 euro en de verbeurdverklaring van het alarmpistool, boksbeugel en twee wapenstokken.

De situatie in het gezin van Bjorn V. liep uit de hand toen een dochter de woning moest verlaten. Het meisje trommelde haar grote zus en haar vriend op en er ontstond een discussie en duw- en trekwerk. V. nam daarop een alarmpistool en vuurde in het rond. “Ze sloegen mijn partner in elkaar”, verdedigde Bjorn V. zich. “Ik schoot niet op hen maar in de lucht. De wapens vond ik toen ik beroepshalve een woning leeg maakte. Ik zat 18 uren in de cel en heb mijn les geleerd.” Vonnis op 3 juni.