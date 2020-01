Gewapende iPhonedieven geklist na achtervolging assistent storemanager Lab9 Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

23 januari 2020

12u40 36 Kortrijk Vier dieven sloegen woensdagvoormiddag toe in de Lab9 winkel in de Lange-Steenstraat in Kortrijk. Ze trokken acht iPhone’s en zes Macbooks los ter waarde van 17.000 euro en liepen ermee weg. De vier hadden een mes bij, maar toch liep assistent store manager Nicolas Therssen (23) hen achterna. “Ik ben er op instinct achteraan gelopen met de politie aan de telefoon, ze hebben ze gelukkig kunnen oppakken.”

De vier jongens kwamen de winkel Lab9 in de Lange-Steenstraat in Kortrijk omstreeks 11.30 uur binnen. “Ik stond zelf ook aan de kassa op dat moment”, vertelt assistent store manager Nicolas Therssen (23). Toen ze begonnen te trekken ben ik meteen naar voor gelopen, maar toen ik zag dat ze een mes bij hadden heb ik me koest gehouden. Toen ze wegliepen twijfelde ik niet en zette ik de achtervolging in. Tegelijkertijd had ik de politie aan de lijn om mijn exacte locatie door te geven.” Nicolas liep de vier dieven achterna in de richting van het station. “Daar stond hun vluchtwagen ergens geparkeerd. Ik ben daar blijkbaar voorbij gelopen want plots bevond ik mij tussen hun vluchtwagen en de dieven. Dan hebben ze ook even achter mij gelopen met dat mes.” De politie snelde ondertussen ter plaatse en zette op hun beurt de achtervolging in terwijl de vier in hun auto waren gestapt en op de vlucht sloegen. “Het was een dolle achtervolging van de politie”, vertelt Nicolas. “Ze zijn op een bepaald moment Macbooks uit hun ramen beginnen gooien op de politiecombi’s.” De politie slaagde er uiteindelijk in om de jonge dieven staande te brengen en te arresteren. “De politie heeft echt goed werk geleverd, ik ben blij dat ze hen hebben kunnen oppakken. Of ik schrik had om er achter te lopen? Eigenlijk niet, het puur op instinct denk ik. Ik heb er niet bij nagedacht. Da de diefstal hebben we wel even de winkel gesloten om met iedereen even samen te zitten wat zoiets maakt toch indruk. Ik heb toch een beetje schrik gekregen om ook zelf achter de kassa te staan, het kan elk moment gebeuren en het ging ook razendsnel. Ze zijn amper 30 seconden binnen geweest. Maar je moet je daarover zetten, uiteindelijk ben ik gelukkig niet gewond geraakt.”

Tweede keer in jaar tijd

Het is niet de eerste keer dat de Lab9 in Kortrijk met dergelijke dieven te maken krijgt. “In januari vorig jaar hebben ze eens alle iPhones los getrokken”, vertelt Nicolas. “Sindsdien hebben we ze sterker beveiligd door ze vast te maken in stevige metalen houders. We dachten dat dat genoeg zou zijn, maar ze hadden precies een techniek om ook die makkelijk los te trekken.” De politie kon de vier dieven oppakken, het gaat om vier minderjarige jongens. Ze verblijven momenteel in de cel en worden verhoord. Ook andere Lab9 winkels kregen al vaker te maken met dergelijke diefstallen. Een tijdje geleden sloegen dieven toe in de Lab9 in Brugge, ook in Ieper werd een tijdje geleden het slachtoffer van soortgelijke feiten.