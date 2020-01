Gewapende dieven geklist na achtervolging werknemer Applewinkel: “Ze stalen iPhones en Macbooks in 30 seconden” Ondanks betere beveiliging, jaar na gelijkaardige diefstal Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

23 januari 2020

12u40 36 Kortrijk Vier dieven sloegen woensdagvoormiddag toe in de winkel Lab9 in de Lange Steenstraat in Kortrijk. Ze gingen aan de haal met acht iPhones en zes Macbooks. De vier hadden een mes bij, maar toch liep assistent store manager Nicolas Therssen (23) hen achterna. “Ik ben hen instinctief achternagelopen met de politie aan de telefoon. Ze hebben de dieven gelukkig kunnen oppakken.”

De vier jongens kwamen de winkel Lab9 in de Lange Steenstraat in Kortrijk omstreeks 11.30 uur binnen. “Ik stond zelf ook aan de kassa op dat moment”, vertelt assistent store manager Nicolas Therssen (23). “Toen ze begonnen te stelen wilde ik meteen ingrijpen, maar toen ik zag dat ze een mes bij hadden heb ik me koest gehouden. Toen ze wegliepen zette ik de achtervolging in. Tegelijkertijd had ik de politie aan de lijn om mijn locatie door te geven.” Nicolas liep de vier dieven achterna in de richting van het station. Hun vluchtwagen stond geparkeerd in de Sint-Jorisstraat. “Plots bevond ik mij tussen hun vluchtwagen en de dieven. Dan hebben ze ook even achter mij gelopen met dat mes.”

De politie snelde ondertussen ter plaatse en zette op haar beurt de achtervolging in terwijl de vier in hun auto waren gestapt en op de vlucht sloegen. “Het was een dolle achtervolging van de politie”, vertelt Nicolas. “Ze zijn op een bepaald moment Macbooks uit hun ramen beginnen te gooien naar de politiecombi’s.” De daders scheurden aan een hoge snelheid weg via de Zwevegemsestraat en de Oudenaardsesteenweg. Door het drukke verkeer slaagde de politie er niet meteen in om het viertal tot stilstand te brengen. Ter hoogte van Cowboy Henk veroorzaakten de dieven een aanrijding. Ze reden zich uiteindelijk vast in de Morinnestraat en de politie kon hen daar oppakken. In hun auto werden nog tal van gestolen iPhones en Macbooks aangetroffen. Het gaat om vier jongemannen van Roemeense afkomst. “Aan de politie vertelden ze dat ze allemaal minderjarig zijn", laat het parket van Kortrijk weten. “Maar een botscan wees inmiddels uit dat één van hen meerderjarig is.” De meerderjarige dader werd deze namiddag voorgeleid voor de Onderzoeksrechter, die besliste hem verder aan te houden. Over het lot van de minderjarige verdachten wordt morgen beslist.

“Ik ben blij dat ze hen hebben kunnen oppakken. Of ik schrik had toen ik hen volgde? Eigenlijk niet, ik heb het puur op instinct gedaan en heb er niet bij nagedacht. Na de diefstal hebben we wel even de winkel gesloten om met iedereen samen te zitten, want zoiets maakt toch indruk. Ik heb toch een beetje schrik gekregen om nog achter de kassa te staan. Het kan elk moment gebeuren en het ging ook razendsnel. Ze zijn amper 30 seconden binnen geweest. Maar je moet je erover zetten, uiteindelijk ben ik gelukkig niet gewond geraakt.”

Pas jaar geleden

Het is niet de eerste keer dat de Lab9 in Kortrijk met dergelijke dieven te maken krijgt. “In januari vorig jaar hebben ze eens alle iPhones losgetrokken”, vertelt Nicolas. “Sindsdien hebben we ze sterker beveiligd door ze vast te maken met stevige metalen houders. We dachten dat dat genoeg zou zijn.” Ook andere Lab9-winkels kregen al vaker te maken met dergelijke diefstallen. Een tijdje geleden sloegen dieven toe in de vestiging in Brugge. Ook het filiaal in Ieper werd een tijdje geleden het slachtoffer van soortgelijke feiten.