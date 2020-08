Gevonden 1.200 kilogram coke kwam vanuit Antwerpse haven en heeft straatwaarde van 180 miljoen euro



Alexander Haezebrouck

13 augustus 2020

12u27 16 Kortrijk De enorm grote cocaïnevondst die de politie woensdagvoormiddag deed in een vrachtwagen op het distributieterrein van het sanitairbedrijf Van Marcke op de LAR in Aalbeke, heeft een straatwaarde van maar liefst 180.000.000 euro, dat bevestigt het parket. De vrachtwagen kwam vanuit de Antwerpse haven tot in Aalbeke gereden.

Woensdagmorgen werd een container vanuit de haven van Antwerpen getransporteerd naar het distributieterrein van het sanitairbedrijf Van Marcke op de LAR Zuid in Aalbeke. Die container werd ingeladen in Egypte. Toen de vrachtwagen werd geopend, sprongen er plots drie personen uit de vrachtwagen. Ze sloegen meteen op de vlucht. De vrachtwagenbestuurder vluchtte meteen terug naar zijn cabine en sloot zijn deuren. In de vrachtwagen vond de politie 41 zakken met elk zo’n 30 pakken van 1 kilogram cocaïne. In totaal goed voor maar liefst 1.200 kilogram cocaïne en een straatwaarde van 180 miljoen euro.

Spoorloos

De drie mannen vluchtten in de richting van Aalbeke en werden gezien op het avonturenterrein Avanco van Aaron Vanneste, bekend van het Eén programma Kamp Waes. Aaron zette met zijn quad even de achtervolging in. “Maar ik zie hier wel vaker illegalen opduiken en staakte dan ook mijn achtervolging”, vertelt Aaron. Pas toen plots de politie massaal arriveerde, daagde het ook bij Aaron dat het deze keer wellicht om meer ging dan enkel illegalen. De politie zette een 20-tal ploegen van de zones Vlas en Grensleie in, een speurhond, een helikopter van de federale gerechtelijke politie en een Drone van de zone Westkust. Ze kamden urenlang de hele buurt uit, maar het trio bleek al spoorloos. “Had ik geweten dat het om zoiets ging, dan was ik ze wellicht blijven achtervolgen en kon ik mijn locatie doorgeven aan de politie”, vertelt Aaron.

Er is een gerechtelijk onderzoek opgestart. De chauffeur van de vrachtwagen werd woensdag verhoord, maar nadien opnieuw vrijgelaten. “Ook de firma op de LAR blijken niets met de drugshandel te maken te hebben”, klinkt het bij het Kortrijks parket dat de zaak verder onderzoekt onder leiding van een onderzoeksrechter.