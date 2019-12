Getuige zet foto ongeval met vluchtmisdrijf online: “Hopelijk kan ik eigenaar van aangereden voertuig bereiken” VHS

11 december 2019

18u36 0 Kortrijk Een man uit Harelbeke heeft woensdagnamiddag op sociale media foto’s gedeeld van een ongeval met vluchtmisdrijf waarvan hij getuige was. Zowel de auto van de dader als die van het slachtoffer komen duidelijk in beeld. “Hopelijk kan ik die laatste op deze manier bereiken”, redeneert de man.

De Harelbekenaar zag hoe op de Parking Broel een Citroën Berlingo bij het manoeuvreren tegen een geparkeerde Skoda Kodiaq reed. Dat gebeurde rond 16.30 uur. De man sprak de bestuurster aan en zei haar dat ze minstens een briefje moest achterlaten. Maar tot zijn verbazing reed de vrouw na de aanrijding gewoon weg. De verontwaardigde Harelbekenaar reageerde snel: met zijn smartphone maakte hij een foto van de Citroën. Daarna maakte hij ook een beeld van de Skoda Kodiaq, die aan de achterzijde een bluts opliep bij de aanrijding. Uiteindelijk zwierde de man beide foto’s op Facebook, met duidelijk leesbare nummerplaten van de twee voertuigen. “Het is mijn manier om de eigenaar van de Skoda op de hoogte te brengen van wat er precies is gebeurd”, laat de man weten. Dat hij ook de politie had kunnen bellen, wuift hij weg. “Ik heb mijn burgerplicht gedaan”, schrijft de man.