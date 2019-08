Gestolen goederen aangetroffen bij gekliste inbrekers VHS

09 augustus 2019

20u50 1 Kortrijk De twee inbrekers die donderdag na een korte achtervolging op het Olympiadeplein in Marke werden klemgereden, hadden in hun auto de buit liggen van twee inbraken die ze eerder ’s morgens pleegden. Een derde inbraak mislukte toen ze betrapt werden door een bewoner.

De politie had de daders en hun voertuig al een tijdje in het vizier. “Dankzij het ANPR-cameraschild dat op alle invalswegen in onze zone actief is, konden we een duidelijk beeld vormen van het voertuig waarmee ze zich verplaatsten”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Donderdagvoormiddag zag een anonieme patrouille het voertuig staan op de oprit van een woning in Marke. De verdachten waren er aan het inbreken en werden dus betrapt. Ze gingen op de vlucht maar konden na een korte achtervolging worden klemgereden. In hun voertuig werd de buit teruggevonden van twee inbraken, allebei gepleegd op donderdagmorgen. Intussen weten we ook dat de daders diezelfde morgen nog probeerden in te breken in een derde woning. Ze dachten dat daar niemand thuis was maar dat klopte niet. Een bewoner betrapte hen.” De inbrekers werden vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid maar het is niet duidelijk of ze werden aangehouden.