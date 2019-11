Gerecht zoekt getuigen: Jill Himpe en haar moordenaar hadden afgesproken op pleintje in Marke Hans Verbeke

26 november 2019

22u42 10 Kortrijk De speurders zijn op zoek naar extra getuigen en informatie in het dossier van de moord op Jill Himpe (36) uit Wevelgem. Daarvoor doen ze een oproep in het tv-programma ‘Faroek’. Moordenaar Ridouan O. (39) en zijn slachtoffer hadden afgesproken op een pleintje in Marke, zo blijkt uit de uitzending. O. had die nacht niet geslapen, maar wel stevig aan drank en drugs gezeten.

De brutale moord op 5 november ging als een schok door onze regio. Een studente op een fiets is die morgen rond half acht getuige van een hevige schermutseling in een wagen die stil staat op een parkeerstrook langs de drukke Moeskroensesteenweg in Aalbeke, vlakbij het domein van Houtimport Vandecasteele. Een vrouw op de passagierszetel verweert zich. Als de politie ter plaatse komt, is de Peugeot 308 SW echter al verdwenen. Ridouan O. is op dat moment al naar de Nachtegaalstraat in Wevelgem gereden, in de auto van Jill Himpe, om er het lichaam van zijn ex-partner te dumpen in de keuken van de woning van haar moeder.

Beelden op sociale media

Volgens O. hadden hij en Jill die bewuste morgen om 7 uur afgesproken op een pleintje in de Debrabanderestraat in Marke. “Hij wou haar confronteren met foto’s die hij gezien had op sociale media en uit haar mond horen of ze met andere mannen had afgesproken”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “Het was zijn bedoeling om met haar mee te rijden naar Gent, waar ze een afspraak had met haar werkgever om samen naar een beurs te gaan. Maar zover is het dus niet gekomen.” O. sneed zijn slachtoffer de keel over. Nadat hij het lichaam had gedumpt, belde hij een advocaat om te zeggen dat hij iets ergs had gedaan. Uiteindelijk reed hij naar de carpoolparking langs de Vichtsesteenweg in Deerlijk, waar hij zich even later liet inrekenen.

Afgelegde route

De speurders doen een oproep naar getuigen op alle locaties die te maken hebben met de moord: de woning in Wevelgem, de plaats van de moord in Aalbeke, de carpoolparking in Vichte. Maar ook de routes die gevolgd werden, zijn belangrijk. “Vanuit Marke rijden ze naar Aalbeke, via Lauwe”, zegt Vannieuwenhuyse. “Het koppel rijdt binnendoor, langs de Dronckaertstraat, de Aalbeeksesteenweg en de Lauwestraat. Wie op dat moment aan het stuur zat, weten we niet. Tussen 7.30 en 7.40 uur arriveerden ze op de plaats van de moord, langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke.

Traject reconstrueren

Na de moord reed Ridouan O. naar Wevelgem, om er het lichaam van zijn slachtoffer te dumpen. Hij maakte rechtsomkeert en reed via het centrum van Aalbeke naar Wevelgem. “We willen dat traject zo goed mogelijk reconstrueren en vragen ons ook af of er mogelijk bewijsmateriaal langs het traject kan zijn weggegooid. Mensen die de auto hebben zien rijden, het ex-koppel zagen op het pleintje in Marke, mogelijk getuige waren van de moord in Aalbeke, vragen we om zo snel mogelijk contact te nemen met de politie, op het gratis nummer 0800-30 300.”