Gerecht houdt reconstructie kotmoord, maar familie van slachtoffers mag er niet bij zijn Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

15 februari 2020

21u29 34 Kortrijk Zaterdagmorgen vond in de Oude-Vestingsstraat de reconstructie plaats van de kotmoord in oktober 2018. Toen kwamen de Kuurnse Youlia Soboleva (18) en de Afghaanse vluchteling Nessar Jamshidi (18) om het leven met verschillende messteken. Hoofdverdachte Mohammad M. moest de speurders tonen wat er gebeurd is in het studentenhuis.

Heeft verdachte Mohammad M. de speurders wijzer gemaakt over wat er gebeurd is in het studentenhuis in de Oude-Vestingsstraat in oktober 2018? Dat is nog maar de vraag, want de jongeman ontkende de feiten nadat hij zich eerst anderhalve maand berustte in stilzwijgen. De familie van het slachtoffer uit Kuurne met Russische roots hoopt dat ze eindelijk antwoorden krijgen. Vooral haar oudere zus had de reconstructie graag bijgewoond, al was het maar van op afstand. Maar dat was niet mogelijk. De familie van het slachtoffer en hun advocaat mochten de reconstructie niet bijwonen van de onderzoeksrechter. “Dat vinden we uiteraard jammer, maar we respecteren het onderzoek”, zegt hun advocaat Jan Leysen.

Feiten ontkend

Wat de jongeman heeft verteld aan de speurders is onduidelijk. Mohammad M. wou kort na zijn arrestatie niets zeggen. Pas na anderhalve maand ging hij wel praten, maar hij ontkende de feiten. Volgens hem was Youlia, die met 28 messteken gruwelijk vermoord werd, al dood toen hij aankwam in de studentenkamer. Nessar zou overleden zijn nadat hij met hem in een schermutseling was betrokken geraakt op de benedenverdieping van het studentenhuis. Volgens het parket zijn er wel degelijk voldoende aanwijzingen dat de verdachte beide slachtoffers vermoord heeft. Mogelijk wilden de speurders de verdachte tijdens de reconstructie confronteren met enkele bezwarende feiten in het dossier. Of de verdachte heeft meegewerkt is onduidelijk, zijn advocaat wil niet reageren.

Fatale driehoeksverhouding

Het gerecht gaat sinds het begin van het onderzoek uit van een fatale driehoeksverhouding. Youlia was eerder samen met Nessar, met wie ze een kindje kreeg dat kort na de geboorte is overleden. Ook hoofdverdachte Mohammad M. had daarna een relatie met haar. Vermoedelijk had ze sinds kort opnieuw contact met haar ex. De feiten speelden zich ook af op het studentenkot van Nessar Jamshidi. Het was de kuisploeg van het studentenhuis die op 1 oktober 2018 het dode lichaam van de jonge Afghaan ’s morgens vroeg vond op de gelijkvloerse verdieping. Op zijn kamer vond de politie daarna het lichaam van Youlia. Op camerabeelden was te zien hoe Mohammad M. nadien gewond en bebloed het studentenhuis verliet en naar zijn eigen studentenkot liep. De politie kon hem nadien arresteren op de spoeddienst van het ziekenhuis.