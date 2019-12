Gepimpte zitmaaier stuk na nog geen 50 van de 1.000 km: papa van zieke Franne (4) gaat nu plasmadonoren ronselen met buggy Maxime Petit

11u51 7 Kortrijk Nicola Dejaeghere uit Gullegem, die vanmorgen aan een tocht van 1.000 km op een gepimpte zitmaaier was begonnen, is na nog geen 50 km gestrand met een defecte versnellingsbak. Met die tocht hoopte hij heel wat nieuwe plasmadonoren te vinden, want zijn dochtertje Franne (4) - die aan een immuunziekte lijdt - heeft jaarlijks 130 van die donaties nodig. Geluk bij een ongeluk: er staat al een aangepaste buggy klaar om donderdag verder te gaan.

Vorig jaar peddelde de 31-jarige Gullegemnaar nog 100 kilometer van Kortrijk naar Wachtebeke op een zelfgebouwd vlot. Zijn actie bracht toen 6.000 euro op voor verschillende goede doelen. “Dit jaar komt geld maar op de tweede plaats, want ik wil mensen deze keer vooral warm maken om plasma te doneren. Doe het aub”, smeekt Nicola Dejaeghere.

Vorig jaar miste dochtertje Franne de aankomst in Wachtebeke omwille van ziekte. Hopelijk kan ze het hoogtepunt dit jaar in Kortrijk wel meemaken

“Kinderen die net als mijn dochter aan een primaire immuundeficiëntie (PID) lijden, kunnen niet zonder die plasmadonaties. Tijdens mijn tocht op de zitmaaier doe ik ’s avonds verschillende kerstmarkten aan waar ik mensen zal proberen te overtuigen. Mijn eerste stop is woensdagavond in Brugge. Ik heb ook een robot mee die in principe meer zal opvallen dan een traditionele kerstman. Via Bluetooth kan hij praten, maakt hij rondjes en kan hij met de ogen bewegen”, zei Nicola woensdagmorgen bij de start.

“Hoe meer mensen plasma doneren, hoe meer kinderen geholpen kunnen worden. Donoren mogen zich melden in een donorcentrum. De afname duurt ongeveer een uurtje en je mag tweewekelijks doneren. Het voordeel ten opzichte van een traditionele bloedgifte is dat je nadien niet onwel bent, aangezien je bloedvolume meteen terugkeert.”

Minder lastig

Vorig jaar zag Nicola geregeld af op zijn vlot. Bij het vertrek zag hij het nog helemaal zitten: “Ik heb deze zitmaaier niet zelf gebouwd, dus hoop ik dat die het 1000 km uithoudt. Fysiek is het uiteraard minder lastig dan peddelen op het water, maar ik denk dat het mentaal moeilijker wordt aangezien je zelden tot rust kunt komen in het drukke verkeer. Vergeet niet dat ik ruim 150 kilometer per dag zal afleggen. De weersvoorspellingen zien er niet denderend uit, maar zolang het niet constant regent, sla ik me er wel door. Tegen koude temperaturen ben ik goed bestand.”

Mobilhome

Volgens de wet moet hij zich op het fietspad verplaatsen aan een maximale snelheid van 18 kilometer per uur. “Er speelt muziek af voor de mensen die ik passeer. Maar zelf zal ik daar niet van genieten want ik rij rond met een beschermende hoofdtelefoon omdat deze machine heel wat decibels produceert. Op pech ben ik voorzien, want voor zowat alles heb ik reserve-onderdelen”, zei Nicola. “Alleen als de versnellingsbak het begeeft, zit de tocht met de zitmaaier erop. In dat geval rij ik verder met een gemotoriseerde buggy die ik aan een spotprijsje op de kop kon tikken. Slapen doe ik in een mobilhome waarmee mijn vader me overal volgt.” In Koekelare liep het woensdag in de vooravond dus al fout. Het enige onderdeel waar hij geen reserve-onderdeel voor had, begaf het. Donderdag komt hij dus met de buggy aan op de kerstmarkt in Brugge.

Vorig jaar miste zijn dochtertje Franne de aankomst van haar vader in Wachtebeke omwille van ziekte. “Hopelijk kan ze het hoogtepunt dit jaar in Kortrijk wel meemaken”, zegt Nicola. “Maar haar gezondheid komt op de eerste plaats en daarmee nemen we geen risico’s. Als ze ook maar enig ziektesymptoom vertoont, blijft ze veilig thuis. Het zou natuurlijk wel extra voldoening geven als mijn dochter me opwacht op 23 december.”

