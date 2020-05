Gepimpte fietsen fleuren Overleie op Peter Lanssens

29 mei 2020

Er is momenteel een invasie van gepimpte fietsen op Overleie in Kortrijk. Een signaal van de volkse wijk om het verlengde Sinksenweekend niet zomaar voorbij te laten gaan. En om te tonen dat de Overleienaars positief in het leven blijven staan en er deze zomer ‘Flowerleie’ van maken. De gepimpte fietsen zijn een creatief idee van Sabine Vanbiervliet van Sabines Kleiatelier en Seda Virabian van Seda’s Bloemenatelier. Marniek Kint bezorgde de fietsen. Die dankzij de medewerking van vrijwilligers een tof kleurtje kregen en fleurig zijn gemaakt.