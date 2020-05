Gepersonaliseerde ‘Blijf in uw kot’ sweaters en polo’s zijn hype: “We verkopen er tot in Antwerpen en Gent” Peter Lanssens

10 mei 2020

11u26 7 Kortrijk Kristof Sierens scoort met gepersonaliseerde ‘Blijf in uw kot’ sweaters en polo’s. “Ik verkocht er al meer dan honderd”, zegt de Kooigemnaar. “De mensen zijn trots op hun familie en op de plaats waar ze wonen.”

Het in werkkledij gespecialiseerde bedrijf Promo-Identity begon begin 2020 met Mijn Sweater een nevenactiviteit. Het maken van gepersonaliseerde sweaters voor mensen die op skivakantie gaan. Meteen een succes, tot alle skigebieden de deuren sloten door de coronacrisis. “Ik wilde niet machteloos toekijken en heb daarom mijn concept aangepast. Vanaf nu zijn het ‘Blijf in uw kot’ sweaters en polo’s. Met vooraan telkens een hashtag met familienaam op en al dan niet de slogan ‘blijf in uw kot’. En achteraan de naam van de stad, gemeente, dorp of buurt waar u woont, met een silhouet van een dorpskern bij”, vertelt Kristof Sierens (44). Een beetje zoals je op die oude verkeersborden ziet dus, die de bebouwde kom aanduiden.

Veel mensen zullen komende zomer thuis moeten blijven omdat reizen er niet echt in zit, in tijden van corona. Staycation dus. Door zo’n sweater of polo te dragen, zorg je toch een beetje voor een vakantiegevoel. Kristof Sierens

De kwaliteitsvolle sweaters en polo’s, je kan ze in alle kleuren krijgen, zijn gemaakt uit 80 procent katoen en 20 procent polyester. Leuk om als cadeau te geven ook. “Veel mensen blijven komende zomer thuis omdat reizen er niet echt in zit, in tijden van corona. Staycation. Door zo’n sweater of polo te dragen, zorg je toch een beetje voor een vakantiegevoel. Vlaanderen Vakantieland. Het is leuk om met zo’n sweater of polo rond te wandelen of te fietsen. De mensen zijn er dol op. Ik verkocht er al tot in Gent en Antwerpen”, aldus Kristof Sierens. Een gepersonaliseerde polo kost 19,50 euro voor kinderen en 22,50 euro voor volwassenen. Een gepersonaliseerde sweater kost 27,50 euro voor kinderen en 29,50 euro voor volwassenen. Info: www.mijnsweater.be.