Exclusief voor abonnees Gepensioneerde dokter vergist zich van pedaal en laat ravage achter op Heuleplaats Hans Verbeke

25 mei 2020

17u34 18 Kortrijk Het mag een klein wonder heten dat maandag net voor de middag geen gewonden, of erger, zijn gevallen bij een spectaculair ongeval op Heuleplaats. Een automobilist wilde er bruusk remmen voor een hindernis, maar vergiste zich van pedaal en gaf plankgas. Zo veroorzaakte hij heel wat schade in de buurt. Zijn Jaguar strandde uiteindelijk tegen een geparkeerde auto.



Een gepensioneerde huisarts uit Heule sloeg rond 11.30 uur met zijn Jaguar F-Pace vanuit de Pastoriestraat linksaf naar Heuleplaats, om zo naar de Zeger van Heulestraat te rijden. Naar eigen zeggen was de man tijdens dat manoeuvre verrast door ‘iets’. Hij wou bruusk remmen, maar vergiste zich van pedaal in de auto met automatische versnellingsbak waar hij nog niet zo lang mee rijdt. De man trapte echter per ongeluk op het gaspedaal waardoor zijn wagen wegschoot als een pijl uit de boog.

