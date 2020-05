Gepensioneerd brandweercommandant (67) merkt brand op aan kinderdagverblijf en snelt te hulp LSI

29 mei 2020

19u38

Bron: LSI 2 Kortrijk Acht jaar na zijn afscheid van de brandweer heeft ere-brandweercommandant Frans Vervaecke uit Heule (Kortrijk) vrijdagnamiddag met een tuinslang een brand aan de tuinafsluiting van een kinderdagverblijf geblust.

Frans Vervaecke (67) was rond 16.15 uur in zijn atelier in zijn tuin langs de Peperstraat in Heule aan de slag. “Ik rook een geur van verbrand plastic”, vertelt hij. “Ik vond dat verdacht en ging naar de straat kijken. Wat verderop, aan de andere kant van de straat, zag ik zwarte rook. Ik liep meteen die richting uit.” Aan een graspleintje aan de achterkant van de tuin van een kinderdagverblijf was door de droogte brand ontstaan.

De vlammen sloegen over op de omheining van het kinderdagverblijf, waar zestien kindjes aanwezig waren. De opvangmoeder bracht de kinderen in veiligheid via de voordeur. Frans Vervaecke bleef evenmin bij de pakken zitten. “Gelukkig stond de garage van het kinderdagverblijf open”, vervolgt hij. “Zo kon ik de tuin inlopen en de aanwezige tuinslang pakken. Ik slaagde er in de eerste bluswerken uit te voeren en zo te verhinderen dat de brand verder uitbreiding nam. Acht jaar na mijn afscheid bij de brandweer kon ik zo nog een brand blussen (lacht).” Het vuur liet het graspleintje zwartgeblakerd achter. Een deel van de tuinomheining en een houten poortje raakten ook beschadigd. De brandweer van de zone Fluvia kwam nog nablussen, zodat het vuur niet kon heropflakkeren.