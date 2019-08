Geniet gratis van beiaardmuziek en Kortrijkse verhalen Peter Lanssens

04 augustus 2019

13u15 0

Kortrijk heeft in het Belfort op de Grote Markt en in de Sint-Maartenskerk een beiaard. De beiaard in de Halletoren in het Belfort bestaat 25 jaar. Vrijwilligers van de beiaardwerkgroep leiden deze zomer elke maandagavond een beiaardconcert in goeie banen. Op maandag 5 augustus brengt Koen Cosaert muziek vanuit de Sint-Maartenskerk. Koen Cosaert is de stadsbeiaardier van Kortrijk. Hij is verder directeur van de koninklijke beiaardschool Jef Denyn in Mechelen. Ook auteur, acteur en regisseur Stefan Vancraeynest komt. Hij wisselt de beiaardmuziek met Kortrijkse verhalen af. Het gebeuren volgen kan vanaf 19.30 uur gratis op het Sint-Maartenskerkhof- en Vandaleplein, waar stoelen staan. Wie meer info wil: www.kortrijk.be/nieuws/torenmuziek-2019.