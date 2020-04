Geneeskundigen schenken 1.000 mondmaskers aan rusthuis De Ruyschaert: “Helft van bewoners besmet” Peter Lanssens

12 april 2020

16u39 17 Kortrijk Geneeskunde voor het Volk schenkt 1.000 chirurgische en professionele FFP2-maskers aan woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke. Waar zeker de helft van de 112 bewoners besmet is met Covid-19. “We hebben bewoners ondertussen zélf laten testen, op eigen kosten”, zegt algemeen directeur Mario Eeckhout. “Om niet meer achter de feiten aan te hollen. Want nu waren we blind aan het varen. Er stierven al enkele bewoners bij ons, met een vermoeden van Covid-19.”

Voor alle duidelijkheid: niet alle besmette bewoners in De Ruyschaert in de Kloosterstraat in Marke zijn ernstig ziek. Wel integendeel, er zijn er ook die er geen last van hebben. “We hebben 81 van de 112 bewoners, die op heden geen symptomen hebben, op eigen kosten laten testen. We zijn via contacten aan die testkits geraakt, want we willen niet op de overheid blijven wachten”, zegt Mario Eeckhout. “Wat blijkt? Meer dan de helft van die 81 bewoners testte positief op Covid-19. Meer dan de helft. Veelzeggend, toch. En we zullen zeker geen uitzondering zijn, als rusthuis. We hebben meteen drie van onze vier afdelingen in verstrengde isolatie gebracht.”

We blijven oproepen om in alle woonzorgcentra alle bewoners en personeelsleden te testen. De rusthuizen zitten in lockdown, maar personeelsleden lopen binnen en buiten hé. Dat zijn mensen die opgeleid zijn om te knuffelen, te omarmen, graag te zien. Algemeen directeur Mario Eeckhout

Psychologische begeleiding

“We blijven oproepen om in alle woonzorgcentra in België alle bewoners en personeelsleden te testen”, vervolgt Mario Eeckhout. “De woonzorgcentra zitten wel in lockdown, maar personeelsleden lopen binnen en buiten hé. Dat zijn mensen die opgeleid zijn om te knuffelen, te omarmen, graag te zien. Ze lopen hier nu in astronautenpak rond, als halve marsmannetjes. Ik hoop dat de personeelsleden na deze ongeziene crisis trouwens recht zullen hebben op psychologische begeleiding. Dat zal echt nodig zijn. Hopelijk faalt de overheid hier ook niet in. Ruim één op vijf van onze honderd personeelsleden is besmet met Covid-19.”

We zien veel solidariteit. Mensen maken zelf mondmaskers. Ook met De Ruyschaert maken we mondmaskers. Maar het is anno 2020 abnormaal dat ons land er maar niet in slaagt om zelf voldoende mondmaskers te verkrijgen.” Algemeen directeur Mario Eeckhout

De 1.000 mondmaskers, zondagnamiddag geleverd door spoedarts in het ziekenhuis AZ Delta en PVDA-politica Natalie Eggermont, zijn welkom in De Ruyschaert. “Zo’n grote gift kregen we nog niet, we zijn dankbaar. We gebruiken in De Ruyschaert zeker tweehonderd mondmaskers per dag”, vertelt Mario Eeckhout. “We zien veel solidariteit. Mensen maken zelf mondmaskers. Ook met De Ruyschaert maken we mondmaskers. Maar het is anno 2020 abnormaal dat ons land er maar niet in slaagt om zelf voldoende mondmaskers te verkrijgen.”

Nog meer tekorten

Dat vindt ook Natalie Eggermont: “Er wordt goed geluisterd naar experten zoals viroloog Marc Van Ranst en we zijn vrij snel in lockdown (light) gegaan. Maar we missen nog altijd testcapaciteit. Om besmette mensen te zoeken en te isoleren. Er is ook nog altijd een tekort aan beschermingsmateriaal voor al die mensen die momenteel in de frontlinie staan. Dat is triestig. Er dreigt ook een tekort aan medicatie, bijvoorbeeld om mensen in slaap te houden in de ziekenhuizen. De overheid kon veel beter voorbereid geweest zijn.”

We betalen de prijs van de coronacrisis duidelijk in de woonzorgcentra. En dat voor zo’n rijk land als België. Spoedarts en PVDA-politica Natalie Eggermont

Extra zuurstof geven is probleem

Dat vindt ook Mario Eeckhout: “De overheid wist wat er op ons af kwam. Weet u: zelfs extra zuurstof geven aan senioren is nu een probleem in veel woonzorgcentra. We raken niet meer aan zo’n toestellen omdat de leveranciers volledig uitgeput zijn. Ook het kunnen doorsturen van ernstig zieke bewoners naar een ziekenhuis is niet evident. Om het kort uit te leggen: de huisarts moet telkens eerst een klinisch beeld naar het ziekenhuis sturen. Waar dan een inschatting gemaakt wordt in welke mate die persoon nog een gezonde levensverwachting heeft. Er is in tegenstelling tot andere landen gelukkig (nog) geen leeftijdsgrens hier, maar toch. Het zal maar uw vader of moeder zijn waarover er beslist wordt”, aldus Mario Eeckhout. “We betalen de prijs van de coronacrisis duidelijk in de woonzorgcentra. En dat voor een rijk land als België”, besluit Natalie Eggermont.

Woonzorgcentrum De Ruyschaert, gerund door de vzw Integrale Bejaardenzorg St Jozef, behoort tot Zorgnet-Icuro. De schenking van de 1.000 mondmaskers gebeurde via Geneeskunde voor het Volk (GVHV). Die Belgische vereniging van geneeskundigen biedt gratis geneeskunde aan. Het is een initiatief van de PVDA. Geneeskunde voor het Volk heeft elf groepspraktijken in België.