Gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein bevallen van dochter Mira: “Alles is supervlot verlopen” Redactie

14 januari 2020

12u49 0 Kortrijk Gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein (40) is afgelopen zondag bevallen. Mira zag om 17.30 uur het levenslicht in het ziekenhuis AZ Groeninge. De dochter van Tiene Castelein en Tijl Delrue (38) meet 51 centimeter en weegt 3,620 kilogram. “Ik ben een beetje moe, maar dat is logisch. Alles verliep gewoon supervlot”, vertelt Tiene Castelein. Zij en haar partner Tijl zijn als advocaat-vennoot bij Bonus Advocaten in Kortrijk aan de slag.

“Onze gezin is nu compleet. Gust, mijn 8-jarig zoontje uit een vorige relatie, is heel blij. Hij is supertrots op zijn zusje. Het is hier trouwens goed toeven in de materniteit van AZ Groeninge. Een aanrader, want we worden hier heel goed ondersteund, door top vroedvrouwen”, aldus Tiene Castelein. Ze hervat vanaf april haar werk bij Bonus Advocaten en zal dan ook de gemeenteraad in Kortrijk weer voorzitten. Ze wordt tot april als gemeenteraadsvoorzitter vervangen door Wouter Allijns, zoon van KVK-voorzitter Joseph Allijns. Cafébaas Dieter D’Alwein van De Labberleute in Aalbeke vervangt op zijn beurt Wouter Allijns tot april als gemeenteraadslid. Tot slot: handelaar Koen Byttebier vervangt Wouter Allijns tot april als fractieleider van Team Burgemeester.